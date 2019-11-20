ОАО РЖД назначило главного дипломата

Как стало известно “Ъ”, ушедшему на пенсию первому заместителю гендиректора ОАО РЖД Александру Мишарину нашли замену. На его должность приходит глава ООО «РЖД Интернешнл» Сергей Павлов, возглавлявший дочернюю структуру холдинга в течение шести лет. Господин Павлов будет курировать международные проекты холдинга.

На должность ушедшего в этом месяце на пенсию первого замгендиректора ОАО РЖД Александра Мишарина приходит новый менеджер, рассказали “Ъ” три источника, знакомых с ситуацией. Это гендиректор ООО «РЖД Интернешнл» Сергей Павлов. В ОАО РЖД от комментариев отказались.

Об уходе Александра Мишарина стало известно в начале месяца, официально он покинул компанию 15 ноября. Господин Мишарин, потомственный железнодорожник, начал свою карьеру в качестве электромеханика участка энергоснабжения Свердловской железной дороги. После работы на Урале в 1998 году стал замминистра путей сообщения. Работал в МПС, в Минтрансе, где в 2004–2009 годах занимал должность замминистра. С 2009 по 2012 год, с паузой на лечение после тяжелой аварии, был губернатором Свердловской области. В ОАО РЖД пришел в 2012 году на пост первого вице-президента.

В холдинге господин Мишарин с 2012 года курировал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Казань (сейчас проект бессрочно отложен, решено строить ВСМ Санкт-Петербург—Москва—Нижний Новгород). В конце мая текущего года полномочия между топ-менеджерами ОАО РЖД не были перераспределены, и ВСМ отошла к замгендиректора — главному инженеру холдинга Сергею Кобзеву. В ведение господина Мишарина перешла реализация стратегии зарубежного бизнеса холдинга и приоритетных проектов за рубежом.

Бывший первый заместитель гендиректора ОАО РЖД Александр Мишарин Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сменяющий его Сергей Павлов до последнего времени возглавлял дочернюю инжиниринговую структуру ОАО РЖД, как раз ориентированную на работу за рубежом, что может объяснить преемственность. С 1987 по 2007 он на разных должностях работал в системе МПС и ОАО РЖД, в 2007–2009 годах возглавлял отдел изысканий и проектирования железных дорог «Ленгипротранса». Вслед за этим, отработав четыре года в должности технического директора ОАО ЗСТ, возглавил ООО «РЖД Интернешнл», где пробыл гендиректором с 2013 года.

Наталья Скорлыгина