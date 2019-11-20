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Глава ООО «РЖД Интернешнл» Сергей Павлов

Фото: Иван Шаповалов / ТАСС

ОАО РЖД назначило главного дипломата

Зарубежные проекты холдинга будет курировать Сергей Павлов

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Как стало известно “Ъ”, ушедшему на пенсию первому заместителю гендиректора ОАО РЖД Александру Мишарину нашли замену. На его должность приходит глава ООО «РЖД Интернешнл» Сергей Павлов, возглавлявший дочернюю структуру холдинга в течение шести лет. Господин Павлов будет курировать международные проекты холдинга.


На должность ушедшего в этом месяце на пенсию первого замгендиректора ОАО РЖД Александра Мишарина приходит новый менеджер, рассказали “Ъ” три источника, знакомых с ситуацией. Это гендиректор ООО «РЖД Интернешнл» Сергей Павлов. В ОАО РЖД от комментариев отказались.

Об уходе Александра Мишарина стало известно в начале месяца, официально он покинул компанию 15 ноября. Господин Мишарин, потомственный железнодорожник, начал свою карьеру в качестве электромеханика участка энергоснабжения Свердловской железной дороги. После работы на Урале в 1998 году стал замминистра путей сообщения. Работал в МПС, в Минтрансе, где в 2004–2009 годах занимал должность замминистра. С 2009 по 2012 год, с паузой на лечение после тяжелой аварии, был губернатором Свердловской области. В ОАО РЖД пришел в 2012 году на пост первого вице-президента.

В холдинге господин Мишарин с 2012 года курировал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Казань (сейчас проект бессрочно отложен, решено строить ВСМ Санкт-Петербург—Москва—Нижний Новгород). В конце мая текущего года полномочия между топ-менеджерами ОАО РЖД не были перераспределены, и ВСМ отошла к замгендиректора — главному инженеру холдинга Сергею Кобзеву. В ведение господина Мишарина перешла реализация стратегии зарубежного бизнеса холдинга и приоритетных проектов за рубежом.

Бывший первый заместитель гендиректора ОАО РЖД Александр Мишарин

Бывший первый заместитель гендиректора ОАО РЖД Александр Мишарин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сменяющий его Сергей Павлов до последнего времени возглавлял дочернюю инжиниринговую структуру ОАО РЖД, как раз ориентированную на работу за рубежом, что может объяснить преемственность. С 1987 по 2007 он на разных должностях работал в системе МПС и ОАО РЖД, в 2007–2009 годах возглавлял отдел изысканий и проектирования железных дорог «Ленгипротранса». Вслед за этим, отработав четыре года в должности технического директора ОАО ЗСТ, возглавил ООО «РЖД Интернешнл», где пробыл гендиректором с 2013 года.

Наталья Скорлыгина


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