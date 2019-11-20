Грузы испугались неизвестности

Власти определились, что после 2025 года, когда истечет действующая долгосрочная программа развития ОАО РЖД, монополии понадобится новая тарифная система. На ее разработку чуть больше года дали Минэкономики, вступит в действие система с 2026 года. По мнению участников рынка, неопределенность с будущими транспортными тарифами приведет к спаду инвестиционной активности, так как недропользователи будут медлить со стартом новых проектов.

Премьер Дмитрий Медведев решил дать ход реформе тарифообразования ОАО РЖД — такое решение зафиксировано по итогам совещания 12 ноября, следует из протокола (есть у “Ъ”). До 30 января 2021 года Минэкономики, ФАС, Минтранс и Минфин совместно с ОАО РЖД должны представить в правительство новую модель тарифного регулирования в области грузовых железнодорожных перевозок. Она вступит в действие с 1 января 2026 года, сообщается в протоколе. Ведомства и ОАО РЖД оперативных комментариев “Ъ” не предоставили.

Основные черты новой тарифной модели описал в интервью “Ъ” глава ОАО РЖД Олег Белозеров. По словам господина Белозерова, модель будет работать по принципу калькулятора, автоматически рассчитывающего тариф на перевозку конкретного груза по конкретному маршруту с учетом дополнительных потребностей клиента (см. “Ъ” от 1 октября). Также он упоминал о ранее анонсированном сближении тарифов для металлургов (снижении стоимости перевозки готовой продукции и подорожании транспорта сырья) и о смещении акцентов в тарификации перевозок угля так, чтобы дешевле обходились не дальние, преимущественно экспортные перевозки, как сегодня, а внутренние, короткие.

Более подробно об основных чертах новой концепции рассказал в октябре глава департамента методологии тарифообразования монополии Владимир Варгунин (см. “Ъ” от 24 октября). Она предусматривает индивидуальные тарифные решения для конкретного клиента и маршрута, формирование тарифов на основании характеристик вагона, а не груза в нем, единую потонно-повагонную тарификацию, полную унификацию тарифа на порожний пробег.

Эксперты отмечали, что наиболее спорным моментом новой концепции является введение индивидуальных тарифов, что чревато дискриминацией одних грузоотправителей относительно других.

В ФАС заявили “Ъ”, что служба выступает за сохранение тарифной нагрузки «инфляция минус» и после 2025 года для всех грузов. «Доходы ОАО РЖД должны развиваться за счет наращивания грузовой базы, а не возможностей по лоббированию "новых" тарифных систем»,— подчеркнули там. Прорыв в конкурентоспособности будет достигаться с развитием трех независимых от ОАО РЖД общесетевых перевозчиков — сразу после 2025 года, добавили в ФАС.

Два собеседника “Ъ” в госорганах и два на рынке отмечают, что сроки, поставленные в поручении, очень жесткие. Источник “Ъ” на рынке добавляет, что сегодня ОАО РЖД винит в несбалансированности инвестпрограммы недропользователей, которые вовремя не ввели месторождения (хотя они и не обязаны их вводить). Однако теперь, когда зафиксировано изменение тарифной модели с 1 января 2026 года, недропользователям еще труднее планировать ввод — ведь транспортная составляющая становится непрогнозируемой. «Это удар по инвестиционному климату,— соглашается другой собеседник “Ъ”.— Самое худшее, что для него можно сделать,— это сказать, что тарифы госмонополий будут неизвестно какие». Он также отмечает, что непонятно, в чем цель реформы: можно нарастить перевозки низкорентабельных щебня, угля, зерна, но перевозку высокодоходных грузов нельзя увеличить тарифами, так как нефтегрузы все равно уходят в трубу «Транснефти», а у других грузов транспортная составляющая в цене настолько невелика, что существенно простимулировать рост объемов будет невозможно. По его мнению, реформы тарифов ОАО РЖД никогда не доходят до счетной стадии, поскольку непонятна конечная цель, ведь прибыльность монополии прямо зависит от того, какой ее хочет видеть государство.

Грузоотправителей можно понять, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: хотя кажется, что 2026 год еще далеко, по всем новым проектам срок окупаемости придется на время действия новой тарифной модели. Плюс к тому — года с небольшим, отведенного на подготовительную работу, очень мало, считает эксперт. Это время, прогнозирует господин Бурмистров, пройдет в лоббистских войнах различных компаний, пытающихся повлиять на содержание новой модели или оговорить для себя неизменность тарифных условий. Также, по его мнению, под угрозой окажутся совместные проекты ОАО РЖД и грузоотправителей по развитию инфраструктуры. Работать над новой концепцией «можно и нужно», резюмирует эксперт, но принимать ее лишь в том случае, когда ее эффективность для экономики РФ безусловно доказана.

Наталья Скорлыгина