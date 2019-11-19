Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group. Кроме того, интернет-холдинг и Сбербанк подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия (СП) с потенциальной оценкой 100 млрд руб., в периметр которого войдут Delivery Club, «Ситимобил» и другие активы. Сбербанк получил право в будущем поднять вопрос о конвертации доли в этом СП в акции Mail.ru Group.

Сбербанк подписал юридически обязывающие документы по приобретению миноритарной доли в АО «МФ Технологии» у Газпромбанка (в размере 35%) и корпорации «Ростех» (в размере 1%) за 11,3 млрд руб., говорится в совместном пресс-релизе Сбербанка и Mail.ru Group. «МФ Технологии» владеют 11,5 млн акций класса А в Mail.ru Group, которые составляют 5,23% экономической доли и 58,87% — голосующей. Выкуп долей Газпромбанка и «Ростеха» обеспечит Сбербанку более 20% голосующей доли в интернет-холдинге. Mail.ru Group в курсе этой сделки и не ожидает никаких изменений в управлении и стратегическом развитии в результате нее, говорится в сообщении компаний.

Также Сбербанк и Mail.ru Group подписали обязывающие документы о создании СП в сфере еды и транспорта, в которое вложат до 64,6 млрд руб. при достижении ключевых показателей.

Сейчас они ожидают одобрения Федеральной антимонопольной службы. Стороны получат в СП равные доли, еще до 10% будет выделено его сотрудникам. Закрытие сделки ожидается до конца года.

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), «Ситимобил» (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в «Ситимобил». Сбербанк, в свою очередь, внесет 35% компании Foodplex, а также 38,5 млрд руб. в капитал СП. Стороны могут дополнительно вложить 4,6 млрд руб. и 13 млрд руб. соответственно при достижении KPI.

Оценка СП при достижении целевых показателей будет превышать 100 млрд руб., ожидают стороны.

Через три года после закрытия сделки Сбербанк сможет поднять вопрос об обмене своей доли в СП на акции Mail.ru Group по паритету стоимости, но не более 20% в интернет-холдинге. «При отсутствии одобрения совета директоров и акционеров Mail.ru Group условия обмена не являются юридически обязывающими»,— подчеркивается в релизе.

Впервые о возможном создании СП Сбербанк и Mail.ru Group объявили в июле, когда были подписаны необязывающие документы. В конце октября Сбербанк сообщил о планах стать совладельцем Mail.ru Group. Кроме того, Сбербанк уже развивает совместное предприятие с «Яндексом» в сфере электронной торговли «Яндекс.Маркет».

Дмитрий Шестоперов