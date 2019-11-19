Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group. Кроме того, интернет-холдинг и Сбербанк подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия (СП) с потенциальной оценкой 100 млрд руб., в периметр которого войдут Delivery Club, «Ситимобил» и другие активы. Сбербанк получил право в будущем поднять вопрос о конвертации доли в этом СП в акции Mail.ru Group.
Сбербанк подписал юридически обязывающие документы по приобретению миноритарной доли в АО «МФ Технологии» у Газпромбанка (в размере 35%) и корпорации «Ростех» (в размере 1%) за 11,3 млрд руб., говорится в совместном пресс-релизе Сбербанка и Mail.ru Group. «МФ Технологии» владеют 11,5 млн акций класса А в Mail.ru Group, которые составляют 5,23% экономической доли и 58,87% — голосующей. Выкуп долей Газпромбанка и «Ростеха» обеспечит Сбербанку более 20% голосующей доли в интернет-холдинге. Mail.ru Group в курсе этой сделки и не ожидает никаких изменений в управлении и стратегическом развитии в результате нее, говорится в сообщении компаний.
Сейчас они ожидают одобрения Федеральной антимонопольной службы. Стороны получат в СП равные доли, еще до 10% будет выделено его сотрудникам. Закрытие сделки ожидается до конца года.
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), «Ситимобил» (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в «Ситимобил». Сбербанк, в свою очередь, внесет 35% компании Foodplex, а также 38,5 млрд руб. в капитал СП. Стороны могут дополнительно вложить 4,6 млрд руб. и 13 млрд руб. соответственно при достижении KPI.
Через три года после закрытия сделки Сбербанк сможет поднять вопрос об обмене своей доли в СП на акции Mail.ru Group по паритету стоимости, но не более 20% в интернет-холдинге. «При отсутствии одобрения совета директоров и акционеров Mail.ru Group условия обмена не являются юридически обязывающими»,— подчеркивается в релизе.
Впервые о возможном создании СП Сбербанк и Mail.ru Group объявили в июле, когда были подписаны необязывающие документы. В конце октября Сбербанк сообщил о планах стать совладельцем Mail.ru Group. Кроме того, Сбербанк уже развивает совместное предприятие с «Яндексом» в сфере электронной торговли «Яндекс.Маркет».
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