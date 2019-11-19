Eastline провожают по одежке

На российском fashion-рынке готовится крупнейшая сделка в его истории. Шведская Eastnine — основной владелец Melon Fashion Group (MFG), которая управляет сетями Befree, Love Republic, Zarina и Sela, выставила на продажу контрольную долю в бизнесе. Пакет может стоить до 9 млрд руб., но найти покупателей на такой крупный актив будет непросто: продажи одежды и обуви в России сегодня не растут.

Сбербанк CIB ищет покупателей на контрольную долю в MFG, сообщил “Ъ” источник, знакомый с предложением. Как сказано в презентации для инвесторов (копия есть у “Ъ”), на август 2019 года группа управляла 855 магазинами под брендами Befree, Love Republic, Zarina и Sela в основном в России, а также на Украине, в Казахстане, Белоруссии, Армении и др. В 2018 году выручка MFG выросла на 27%, до 17,63 млрд руб., EBITDA увеличилась на 38%, до 2,07 млрд руб., чистая прибыль — с 732 млн руб. до 1,03 млрд руб., сказано в презентации.

В 2019 году после приобретения Sela оборот MFG может вырасти до 24 млрд руб., EBITDA — до 2,6 млрд руб., прогнозирует компания.

Из презентации следует, что 36% MFG владеет шведская инвестиционная компания Eastnine, которая специализируется на коммерческой недвижимости, в основном на рынках стран Балтии. MFG — единственный актив Eastnine в ритейле. Еще 11% владеет East Capital, 40% контролирует председатель совета директоров Дэвид Келлерман, 6% у гендиректора Михаила Уржумцева. В MFG и Сбербанке отказались от комментариев. В Eastnine на вопросы “Ъ” не ответили.

Управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев говорит, что MFG можно оценить исходя из мультипликатора шесть EBITDA и премии 10–15% за контроль. Таким образом, по итогам 2019 года вся компания может стоить 15,6 млрд руб., а контрольная доля — до 9 млрд руб. с учетом премии в 15%.

По словам господина Габышева, продажа свыше 50% MFG может стать крупнейшей сделкой на российском fashion-рынке.

Теоретически MFG может быть интересна финансово-промышленным группам уровня «Сафмар» Михаила Гуцериева, институциональным инвесторам, таким как Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), другим сетям, но продать актив будет непросто, отмечает он: «Российский fashion-рынок не растет, а сама по себе контрольная доля может рассматриваться только как портфельная инвестиция».

По подсчетам Fashion Consulting Group, в 2018 году оборот fashion-рынка остался на уровне 2017 года — 2,36 трлн руб. Трафик в магазинах одежды и обуви при этом сокращается. По данным Watcom Group, в январе—октябре 2019 года Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) в магазинах в Москве упал на 18% относительно аналогичного периода 2016 года. В «Сафмар» заявили, что MFG не входит в периметр интересов группы, в РФПИ от комментариев отказались.

По словам источника “Ъ”, в due diligence MFG заинтересован поставщик одежды и обуви со штаб-квартирой в Гонконге Li & Fung. По собственным данным, компания отгружает продукцию в 40 стран, ее выручка в 2018 году была $12,7 млрд, прибыль — $171 млн. Для Li & Fung MFG может стать площадкой по продвижению своей продукции на российском рынке, но вряд ли компания будет покупать актив самостоятельно, а выступит при поддержке крупных китайских групп уровня Fosun, говорит Николай Габышев. В Li & Fung на вопросы “Ъ” также не ответили.

Старший аналитик «Атона» Виктор Дима отмечает, что российский fashion-рынок был интересен лет пять-семь назад, когда показывал активный рост. Сегодня ситуация изменилась, к тому же в массовом сегменте доминируют глобальные компании, такие как H & M, Inditex (сети Zara, Bershka, Pull & Bear и пр.), Uniqlo, конкурировать с которыми, в том числе в силу их масштаба, сложно, отмечает он. По словам аналитика, хотя доходность такого бизнеса может быть на хорошем уровне — 10–15%, он требует качественного операционного управления: «Тренды меняются каждый год, можно чуть не угадать с новой коллекцией, и придется сбывать большую часть вещей со скидкой». Кроме того, бизнес сильно зависит от погодного фактора — аномальные условия в сезоне могут негативно повлиять на продажи, добавляет Виктор Дима.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова