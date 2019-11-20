Электрички прибывают в ОАО РЖД

Как выяснил “Ъ”, ОАО РЖД хочет отказаться от идеи приватизации пригородных железнодорожных компаний, которая до сих пор считалась одним из ключевых элементов стратегии развития этого вида перевозок. Обновленную модель 20 ноября рассмотрит правкомиссия по транспорту. Вместо привлечения инвесторов монополия собирается сама ускоренно закупать электрички за счет прибыли. В общей сложности запланировано приобретение у «Трансмашхолдинга» 1665 вагонов до 2027 года в целом на 125,8 млрд руб. По мнению экспертов, ОАО РЖД не стоит надеяться вернуть эту сумму за счет госсубсидий или резкого роста цен на билеты, но монополия может добиться права не платить дивиденды.

Актуализация организационной модели пригородных пассажирских перевозок вынесена в качестве одного из вопросов правительственной комиссии по транспорту, заседание которой назначено на 20 ноября.

“Ъ” ознакомился с материалами к заседанию. Из них следует, что ОАО РЖД предлагает отказаться от дальнейшей приватизации пригородных пассажирских компаний (ППК). После продажи доли в ЦППК в январе 2018 года из зоны влияния ОАО РЖД вышло около 56% рынка пригородных железнодорожных перевозок, однако, сообщает монополия, это не решило «проблему своевременного обновления подвижного состава, требуются значительные субсидии государства».

Пригородный комплекс предлагается сохранить в периметре ОАО РЖД и вернуть в перечень профильных активов.

В ЦППК не смогли оперативно прокомментировать претензии монополии.

Также ОАО РЖД собирается расширить закупки пригородного подвижного состава темпами, опережающими его выбытие. Покупать вагоны предлагается на баланс ОАО РЖД, а ППК будут брать их в аренду. Источник финансирования закупок, как следует из проекта решения правкомиссии,— прибыль ОАО РЖД. Также окупать вложения можно за счет включения стоимости капитала в ставку аренды для ППК, но это повлечет ее резкий рост, а следовательно, и увеличение стоимости проезда — вплоть до 90%. Тем не менее ОАО РЖД с Минтрансом и ФАС предлагается изучить такую возможность и провести с регионами работу по необходимости учета стоимости капитала.

На субсидии, как федеральные, так и региональные, приходится 40% поступлений пригородного комплекса. В частности, регионы обязаны возмещать ППК выпадающие доходы, связанные с госрегулированием тарифов.

ОАО РЖД предлагает рассматривать субсидии регионов «не как временное и неординарное вмешательство, а как плановый вид финансирования».

В протоколе совещания 12 ноября у Дмитрия Медведева (есть у “Ъ”) уже содержится поручение Минфину, Минтрансу и ФАС возместить пригородному комплексу недостаточную компенсацию потерь от госрегулирования за прошлые годы, а также предусмотреть компенсации в объеме 41,9 млрд руб. в 2020 году, 45,5 млрд руб. в 2021-м и 47,4 млрд руб. в 2022 году.

Подвижной состав будет закупаться по долгосрочным контрактам с машиностроителями, централизованно, с возможностью получения скидок. По материалам ОАО РЖД, всего в 2020–2022 годах для обновления пригородного подвижного состава у трех предприятий «Трансмашхолдинга» планируется закупить 697 вагонов за 48 млрд руб. В частности, покупается 596 вагонов электричек у Демиховского машиностроительного завода, 140 рельсовых автобусов — у «Метровагонмаша», 220 вагонов локомотивной тяги — у Тверского вагоностроительного завода. А до 2027 года объем закупок составит 1665 вагонов, цена — 125,8 млрд руб. В ОАО РЖД от комментариев отказались, в ТМХ их оперативно не предоставили.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков отмечает, что уход из периметра ОАО РЖД наиболее привлекательных перевозок, например, в Московском узле, где за счет массовости они рентабельны, дал неплохие результаты. «Теперь наконец пришло понимание того, что остальные ППК никакому частному инвестору не нужны»,— отмечает Кирилл Янков. Он добавляет, что следует пойти еще дальше, ликвидировав наиболее убыточные пригородные компании и возобновив перевозки непосредственно силами ОАО РЖД. По мнению господина Янкова, вряд ли государство прямо выделит ОАО РЖД субсидию на обновление пригородного подвижного состава. Но, предполагает он, эти расходы могут быть учтены при определении размера дивидендов монополии. ОАО РЖД давно просит разрешить сохранять прибыль в компании и не платить дивиденды по обыкновенным акциям, однако в этом году, несмотря на согласование этой концепции в рамках долгосрочной программы развития холдинга, 73% прибыли по РСБУ у монополии все-таки забрали в бюджет.

Наталья Скорлыгина