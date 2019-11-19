Штрафы попали под передел

Минфин опубликовал разъяснения к новым правилам администрирования штрафов — с 1 января 2020 года они будут распределяться в бюджет, на уровне которого выявлено нарушение. Предполагается, что это устранит дублирование учета штрафов на разных уровнях и повысит прозрачность администрирования. Минфин допускает, что регионы потеряют часть поступлений, но обещает, что потери будут компенсированы поступлениями от акцизов на спирт и платы за негативное воздействие на окружающую среду. Часть регионов опасается, что компенсация будет неполной.

Заместитель главы Минфина Владимир Колычев направил письмо региональным финансовым ведомствам и главным администраторам доходов бюджета о том, как будут распределяться между уровнями бюджетной системы доходы от штрафов, неустоек и пеней с 1 января 2020 года. Поясним, принятые в апреле этого года поправки в Бюджетный кодекс установили принцип зачисления таких доходов в бюджет того уровня, на котором нарушение выявлено. Исключение составят штрафы за нарушение ПДД — они по-прежнему полностью будут поступать в региональные бюджеты. Штрафы, налагаемые мировыми судьями, будут распределяться между региональным и местным бюджетами в соотношении 50% на 50%. В местные бюджеты будут также зачислены все штрафы за административные правонарушения, выявленные муниципальными контролерами.

Пока в распределении поступлений от штрафов действует отраслевой принцип: направление средств зависит от вида нарушения законодательства (миграционного, лесного).

«На практике во многих случаях однозначной границы между отраслевыми видами законодательства нет, что приводит к тому, что штрафы за одни и те же административные правонарушения сейчас поступают в доходы бюджетов разных публично-правовых образований, учитываются в доходах бюджетов по разным кодам классификации»,— рассказали “Ъ” в Минфине. При этом более четверти штрафов попадают в категорию «прочих» (де-факто в «общий котел»). В ведомстве уверяют, что новый принцип распределения повысит прозрачность и качество администрирования штрафов.

Как сообщили “Ъ” в Минфине, в 2018 году общая сумма штрафов составила 216,4 млрд руб., в федеральный бюджет поступило 85,7 млрд руб., в консолидированные бюджеты субъектов РФ — 124,2 млрд руб.

Более половины обеспечили штрафы за нарушение ПДД — 69,6 млрд руб. В Минфине отмечают, что цели повысить доходы при изменении административной модели не ставится, хотя и не отрицают, что это может произойти (согласно проекту бюджета на 2020–2022 годы, общая сумма «федеральной доли» штрафов вырастет примерно на 7 млрд руб.— с 75,7 млрд руб. в этом году до 82,4 млрд руб. в следующем).

Предполагается, что возможные потери регионов от перераспределения в пользу центра будут компенсированы передачей им «стабильных источников доходов» — платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) и акцизов на этиловый спирт. Согласно БК, с 2020 года доля муниципалитетов в сборах НВОС вырастет с 55% до 60%, а акцизы на спирт и алкогольную продукцию будут полностью поступать в региональные бюджеты. Как следует из проекта федерального бюджета, в 2020 году это может дать консолидированным бюджетам регионов около 1,3 млрд руб., что заметно меньше потерь на штрафах. Кроме того, как следует из данных Росприроднадзора, НВОС не самый стабильный источник доходов: поступления платы ежегодно снижаются — в 2018 году было собрано лишь 13 млрд руб. против 26,7 млрд руб. в 2015-м. Таким образом, перераспределяя штрафы, Минфин оставляет регионам проблемные статьи доходов, получая взамен штрафы, которые успешно администрируются в уже отлаженной государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП).

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В регионах по-разному оценивают эффект от перераспределения штрафов. В минфине Удмуртии ожидают, что потери бюджета в размере 35 млн руб. будут полностью компенсированы, в Краснодарском крае отмечают, что при выпадающих доходах в 500 млн руб. акцизы и НВОС возместят лишь 67 млн руб. В Саратовской области предполагают, что компенсировано будет до 13,5 млн руб. из 185 млн руб.

Диана Галиева