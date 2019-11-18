Дорожные камеры обвинили в политической близорукости

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков обратится в администрацию президента в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон» для наказания нарушителей правила остановки. Из-за некорректной работы комплексов штрафы получают водители, остановившиеся вынужденно из-за ДТП или очереди на парковку. «Циничное ущемление публичных интересов будет использовано в повестке оппозиции»,— считает господин Лысаков. Обращение депутата уже поддержали таксисты. В мэрии Москвы настаивают на законности применения оборудования.

Камеры типа «Стрит Фалькон», внешне напоминающие уличные фонари, применяются в городе с 2018 года. Нередко они устанавливаются в местах, где запрещена остановка: машине достаточно припарковаться более чем на 10 секунд, чтобы автовладелец получил штраф на 3 тыс. руб. Напомним, ПДД запрещают остановку в запрещенных зонах вне зависимости от времени нарушения, при этом есть понятие «вынужденная остановка» (к примеру, при поломке машины), но детально оно не описано. Комплексы ставило ООО «ДатаЛайн», с которой ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) заключил два контракта — в конце 2017 года на 282,9 млн руб. и в конце 2018 года на 376,5 млн руб. Сейчас в разных района города используется 258 камер «Стрит Фалькон».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») 18 ноября направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением этих камер (“Ъ” ознакомился с текстом).

Депутат сравнивает комплексы с «капканами», поскольку они не способны распознавать движение авто с малой скоростью или определить реальную причину остановки транспорта.

Это приводит к тому, что штрафы получают водители, остановившиеся, к примеру, из-за аварии.

Вячеслав Лысаков также говорит о том, что зона действия комплексов не обозначена табличкой «Фотовидеофиксация», которые ставятся перед обычными дорожными камерами. «В сложной ситуации оказались лица, нуждающиеся в социальной поддержке государства,— инвалиды, пожилые люди и граждане, имеющие малолетних детей,— пишет депутат.— Они не могут добраться до нужного им учреждения в случае отсутствия вблизи станций метро.

Москвичи заявляют, что непродуманные решения департамента транспорта делают некомфортной городскую среду, а АПК "Стрит Фалькон" служит не безопасности, а целям наполнения бюджета и обогащения ООО "ДатаЛайн"».

Господин Лысаков говорит, что ранее уже обращал внимание Генпрокуратуры на сложившуюся ситуацию, но получал из ведомства «лишь формальные отписки». «Непринятие мер способствует росту социального недовольства граждан,— резюмирует Вячеслав Лысаков в письме господину Вайно.— В настоящее время в Москве накапливается критическая масса протестных настроений против внедрения АПК "Стрит Фалькон". Прошу вас дать поручение о привлечении независимых экспертов для оценки аргументов, представленных в Генпрокуратуру. Вопрос тотальной коммерциализации организации дорожного движения давно перешел в политическую плоскость. Циничное ущемление публичных интересов обязательно будет использовано в повестке оппозиции всех видов».

«Комплексы полностью соответствуют законодательству и согласованы с МВД,— заявили ‘Ъ’ в пресс-службе департамента транспорта Москвы.— Постановления по данным с камер выписывают инспекторы, которые проверяют полученную информацию. Если штраф был выписан неправомерно, автомобилист может подать на обжалование, и постановление будет отменено. Все спорные моменты всегда трактуют в пользу автомобилистов. Количество отмененных постановлений по данным с камер составляет менее 1%». «Стрит Фальконы» устанавливаются в местах, где чаще всего нарушаются правила, отметили в ведомстве: сразу после установки комплексов количество нарушений значительно снижается. В ответ на претензию господина Лысакова об отсутствии предупреждающих табличек в департаменте отметили, что это необязательная к выполнению рекомендация ГОСТа. Об этом, кстати, в ответах депутату говорит и Генпрокуратура.

Глава координационного совета профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков поддержал обращение депутата: «Проблема с этими камерами до сих пор остро строит, таксисты из-за них не успевают высадить пассажиров и сразу попадают на штраф». Штрафы, выносимые с помощью «Стрит Фальконов», часто возникают из-за неправильной организации движения, отмечает юрист Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов: в результате оштрафован может быть, например, водитель, который стоит в пробке у края проезжей части. При этом эксперт признает, что в последнее время жалоб на подобные штрафы не так много: «Большого желания сопротивляться штрафам с камер у народа нет, тем более что есть 50-процентная скидка на оплату. Штраф за стоянку многие просто воспринимают как чуть более дорогой тариф за возможность припарковаться».

Иван Буранов