«Диктатор в отчаянии. Это дает нам потрясающие возможности»

В Вашингтоне в среду прошли слушания по вопросу о «вмешательстве России в дела Белоруссии». В отличие от слушаний по другим громким темам они состоялись не в самом Конгрессе, а на площадке Хельсинкской комиссии. Выступили четыре эксперта, которые предлагали разные инструменты по «освобождению Минска от влияния Москвы»: от увеличения финансирования прозападных НКО и поддержки белорусского языка до инвестирования в высокотехнологический сектор с целью укрепления экономики республики. Спикеры обсудили и моральную дилемму: стоит ли, борясь с российским влиянием, поддерживать белорусского президента Александра Лукашенко, которого они называют диктатором.

«Не менее глубокое, но куда менее очевидное вмешательство»

«Пока новое поколение белорусских политических лидеров пытается наладить более тесные связи с Западом, Кремль активизировал влияние и дезинформационную кампанию, спланированную, чтобы размыть белорусский суверенитет и задействовать сильные исторические, культурные и экономические связи между двумя народами». Так звучал анонс мероприятия «Нехорошие соседи», которое в среду прошло в Хельсинкской комиссии — комиссии Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая занимается тематикой ОБСЕ, в том числе вопросами прав человека.

Экспертов, которых пригласили обсудить эту тему, было четверо: Софья Орлоски, старший руководитель программы по Евразии в НКО Freedom House; Франак Вячорка, аналитик СМИ из Агентства США по глобальным медиа; Брайан Уитмор, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA), руководитель программы по России; Андрей Елисеев, директор по исследованиям центра EAST (Варшава).

Как утверждалось в анонсе, цель их выступлений — «расшифровать тактику России» и «выяснить, как США могут помочь обеспечить суверенитет Белоруссии». Стоит отметить, что на сайтах организаций, в которых работают выступающие, есть свежие публикации на тему Белоруссии. Например, зайдя на сайт CEPA, можно увидеть текст «Выберет ли Белоруссия Запад?», а на сайте East Center можно прочитать о миграции между Белоруссией и Польшей.

Открывая слушания, американский конгрессмен Элси Хастингс, выступавший модератором встречи, с уверенностью заявил : вмешательство России в дела Белоруссии «не менее глубокое, но куда менее очевидное», чем в случае с Украиной.

«Россия не начала военный конфликт, как в случае с Украиной, но использует социальный, экономический, политический и информационный рычаги, чтобы ослабить суверенитет Белоруссии»,— заявил господин Хастингс. При этом он отметил, что «общее советское прошлое» помогает России в этом деле, благодаря этому фактору «сердца и умы» белорусов не сопротивляются этому влиянию. По сути, эта мысль прошла красной нитью через выступления всех экспертов. Однако не меньше они высказывались по другому вопросу — как относятся друг к другу президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин и как Вашингтон должен вести себя в связи с этим.

По словам первого выступающего, Андрея Елисеева, истинная цель Москвы в отношении Белоруссии — сделать ее «частью Советского Союза-2». При этом эксперт дал понять, что шаги в этом направлении могут быть предприняты совсем скоро: речь идет о «дорожных картах» по экономической интеграции, которые президенты двух стран могут подписать 8 декабря. «Угроза заключается в том, что более глубокая интеграция, которую предлагает Россия, сделает Белоруссию лишь номинально суверенной, в то время как на самом деле Минск будет вынужден согласовывать любое внутреннее или внешнеполитическое решение с Москвой»,— сказал он.

«Поведение авторитарного режима Александра Лукашенко отвратительно»

Исходя из выступления другого эксперта, Брайана Уитмора, такое положение вещей вызывает серьезное замешательство в Вашингтоне. С одной стороны, США хотели бы помочь Белоруссии укрепить суверенитет, но с другой — это вынуждает их помогать правительству Александра Лукашенко, которое ведет себя совсем не так, как хотели бы на Западе. «Поведение авторитарного режима Александра Лукашенко отвратительно»,— сказал господин Уитмор, поясняя: в случае российской агрессии против Латвии, Литвы и Польши Белоруссия может стать плацдармом для российских войск. Он также обратил внимание на положение с правами человека в стране. «Отчеты по правам человека и демократии делают союз с США очень проблематичным для Лукашенко. Но в то же время в интересах США и наших союзников, чтобы Белоруссия укрепила суверенитет и минимизировала экономическую и военную зависимость от России. Вот в чем парадокс»,— сказал специалист по России из CEPA.

Он добавил, что отношения Москвы и Минска «содержат куда больше нюансов», чем считают на Западе. Их можно назвать и «тесным сотрудничеством», и «одними из самых неработоспособных отношений на постсоветском пространстве». Владимир Путин, по словам господина Уитмора, хочет сделать Белоруссию «де-факто продолжением Западного военного округа РФ», а Лукашенко «не хочет жертвовать суверенитетом» и понимает, что в случае военного противостояния с Западом его страна станет линией фронта. И если раньше обмен экономических преференций со стороны Москвы на геополитическую лояльность со стороны Минска был поставлен на поток, то «с момента начала российской агрессии против Украины в 2014 году большая сделка начала разрушаться». Когда же Александр Лукашенко пытается отстоять свой суверенитет, Москва, по словам Брайана Уитмора, «посылает недвусмысленные намеки» — например, в 2016 году возле белорусских границ были размещены войска.

Способ укрепления белорусского суверенитета, предложенный господином Уитмором, был весьма неожиданным: США следует инвестировать в высокотехнологический сектор, который активно развивается.

«Между 2000 и 2015 годами российский вклад составлял в среднем 15% белорусского ВВП. С 2015 года он сократился, и сейчас это только 5%,— отметил эксперт.— Значит, Россия оставляет за собой пространство, которое должно быть заполнено. И оно может быть заполнено частным сектором. Мы надеемся, что это будет так». В таком случае, считает эксперт, можно изменить всю политическую динамику в стране, а в более отдаленной перспективе это приведет к созданию «более плюралистической политической системы». «Ясно, что Россию не устраивает нынешнее положение Белоруссии,— сказал господин Уитмор.— В Telegram-каналах, известных как источник информации из Кремля, есть утечки, что там рассматривают возможность аннексии. И диктатор (Александр Лукашенко.— “Ъ”) в отчаянии. Это дает нам потрясающее окно возможностей».

Другие спикеры уделяли больше внимания СМИ, считая необходимым оторвать Белоруссию от российского медиапространства. «До сих пор есть недостаток контента на белорусском языке для детей,— заявил Франак Вячорка.— Распространение фильмов и телешоу на белорусском, например продукции Netflix, может быть ключевым фактором, который изменит статус языка». Господин Вячорка также выразил обеспокоенность тем, что в Белоруссии пользуются российскими соцсетями «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», где есть немало сообществ, которые «не откровенно пропутинские, но скорее антизападные, антипольские, антилиберальные и, конечно, антибелорусские». В качестве примера такого контента он показал шуточную карту, на которой Европа была подписана как «ЛГБТ-халифат», Северная Америка — как «Великая пустыня толерантности», а Австралия — как «Космодром Южный». Подобный «антизападный нарратив», уточнил эксперт, присутствует и в белорусской армии.

Развитию независимых СМИ и «прямого диалога с белорусским народом», по словам господина Вячорки, может помочь возобновление полноценной работы американского посольства. Напомним, что сейчас штат американской дипмиссии сильно сокращен, но переговоры на этот счет ведутся.

Софья Орлоски из Freedom House тоже надеется на усиление влияния дипмиссии, но с более прагматичным расчетом. «В течение последнего десятилетия мы видели определенные попытки поддержать инициативы гражданского общества,— сказала она.— И иностранная помощь, доступная этим группам, есть. Но, к сожалению, нельзя сказать, что ее достаточно». По словам госпожи Орлоски, задачу сильно усложняют барьеры для получения иностранного финансирования, выстроенные белорусскими властями.

Уже 21 ноября еще более масштабное мероприятие, посвященное Белоруссии, пройдет на площадке Джеймстаунского фонда. Панелей будет три: «Поиск белорусской идентичности» (на ней с докладом «Сценарии для Белоруссии после 2030 года» выступит колумнист Московского центра Карнеги из Минска Артем Шрайбман), «Американо-белорусские отношения и сближение» (наиболее примечательный спикер — замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко) и «Новое открытие места Белоруссии в Европе».

Напомним, что 17 ноября в Белоруссии прошли внеочередные парламентские выборы, на которых не удалось победить ни одному представителю оппозиции. В тот же день Александр Лукашенко заявил, что будет выдвигаться на очередной, уже шестой, президентский срок, и в очередной раз раскритиковал поведение Москвы в рамках интеграционных объединений с Минском.

Кирилл Кривошеев