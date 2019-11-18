Рунет поставят на счетчик

В России может появиться единый измеритель аудитории интернет-ресурсов, законопроект о котором разрабатывается на базе Медиакоммуникационного союза при участии Роскомнадзора. Предполагается, что это же ведомство проведет тендер по выбору такой компании, участвовать в котором готов измеритель телеаудитории Mediascope. За отказ онлайн-кинотеатров и новостных агрегаторов передавать данные единому измерителю им может грозить запрет на размещение рекламы.

В распоряжении “Ъ” оказался черновик поправок к законам «О рекламе», «Об информации», «О СМИ» и «О персональных данных», предполагающий появление в России одной или нескольких уполномоченных организаций для измерения аудитории интернет-ресурсов. По словам собеседников “Ъ” в отрасли, документ разрабатывался при участии Роскомнадзора и Медиакоммуникационного союза (МКС; объединяет крупнейшие медиахолдинги и операторов связи). В свойствах файла указано, что один из его авторов — начальник правового управления Роскомнадзора Мария Смелянская. В ведомстве не ответили на запрос “Ъ”.

В МКС сообщили, что союзу «поручено формирование рабочей группы по обсуждению законопроекта», к нему уже поступил ряд отзывов, на основании которых будут внесены изменения. В дискуссиях, по информации “Ъ”, участвуют крупнейшие операторы связи и вещатели, Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), «Русбренд», «Яндекс» и Mail.ru Group.

Согласно проекту, выбирать уполномоченные организации и утверждать методику исследований будет Роскомнадзор.

Инициатива должна коснуться в том числе владельцев онлайн-кинотеатров и новостных агрегаторов. Они будут обязаны устанавливать утверждаемый Роскомнадзором софт и передавать информацию уполномоченной организации.

В случае отказа владельцев ресурса установить счетчик аудитории предусмотрен запрет на рекламу такого ресурса и на размещение рекламы на нем самом. К уполномоченным организациям будет применяться ряд ограничений, в частности по доле иностранного владения — не более 20%.

85,7 миллиона человек составляла средняя суточная аудитория интернета в России в апреле—сентябре 2019 года (данные Mediascope)

С 2016 года подобная схема применяется в исследованиях телеаудитории, единым измерителем которой стала компания Mediascope (ранее — TNS Russia). При этом ее владельцу — Kantar Media (входит в британский холдинг WPP) — пришлось продать 80% в компании государственному ВЦИОМу. Обсуждения единых измерений в рунете ведутся в индустрии уже давно, подчеркивают в Mediascope. «Если такой законопроект будет принят и появится детальное техническое задание, мы готовы участвовать в тендере»,— заявили “Ъ” в компании.

О том, что власти обсуждают идею единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, в начале сентября сообщали «Ведомости». В отличие от измерений на ТВ в интернете источники информации об аудитории разнятся: это могут быть собственные данные сайтов или показатели счетчиков «Яндекса» и Google. При этом по суточному охвату аудитории интернет обошел ТВ в первом квартале 2019 года (данные Mediascope), а по расходам рекламодателей лидировал по итогам 2018 года с 203 млрд руб. против 187 млрд руб. на ТВ (данные АКАР).

От показаний счетчиков зависит поведение рекламодателей, отмечает основатель LiveInternet и экс-советник президента по вопросам интернета Герман Клименко. «Казалось, что внутренний конфликт между интернетом и телеканалами ушел. Но, видимо, в связи с тем, что телевизор активно перемещается в YouTube, возникла гипотеза, что с помощью единого измерителя можно поставить доходы площадок под контроль»,— рассуждает он.

Попытки ввести регулирование измерений интернета были и раньше, например после вступления в силу в 2014 году закона о блогерах, напоминает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. Сейчас эта инициатива идет вместе с законопроектами о едином поставщике 20 общедоступных телеканалов в интернете и об отчетности онлайн-кинотеатров, то есть «сразу несколько идей в головах чиновников начали объединяться в какой-то единый госизмеритель», констатирует она.

В «МегаФоне» подтвердили “Ъ”, что участвуют в обсуждении. «Надеемся, что будет найден баланс между интересами государства и бизнеса, который имеет возможность подсчета интернет-аудитории и монетизации больших данных без привлечения уполномоченной организации»,— заявили в компании. В Tele2 отмечают, что, если методика будет достоверна и недискриминационна по отношению к владельцам ресурсов, данные могут быть полезны бизнесу, но если ресурсы будут игнорировать обязательность установки счетчика, операторам, возможно, придется их блокировать. В МТС, «Вымпелкоме», «Яндексе» и Mail.ru Group воздержались от комментариев.

Хотя инициатива обсуждается на площадке МКС, большинство участников союза ее в нынешней форме не поддерживают, уверена Ирина Левова. Операторы связи обеспокоены, что уполномоченная организация получит доступ к большим данным рунета, которые сможет коммерчески использовать, поясняет собеседник “Ъ” в одной из компаний. Госпожа Левова прогнозирует, что в случае принятия регулирования индустрия измерений «уйдет в серую зону», а реклама будет продаваться через иностранные сети.

Дмитрий Шестоперов, Анастасия Фролова, Юлия Тишина