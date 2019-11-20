Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

Лондонский «Тоттенхэм» назначил португальского специалиста Жозе Моуринью на пост главного тренера, говорится в сообщении футбольного клуба. Контракт с Моуринью рассчитан до конца сезона-2022/23. Накануне «Тоттенхэм» уволил аргентинца Маурисио Почеттино, возглавлявшего команду с 2014 года.

«Я рад присоединиться к клубу с такой большой историей и такими страстными фанатами»,— сказал новый тренер «Тоттенхэма».

Жозе Моуринью тренировал английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед», португальский «Порту», миланский «Интер» и мадридский «Реал». С «Порту» и «Интером» выигрывал Лигу чемпионов, а с «Манчестер Юнайтед» и тем же «Порту» — Лигу Европы (прежнее название Кубок UEFA). Трехкратный чемпион Англии, по два раза побеждал в первенствах Португалии и Италии, чемпион Испании. Он включен UEFA в список десяти тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол.

О том, как в прошлом году «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью, читайте в публикации “Ъ”.