«Газпром» предъявил Украине транзитный ультиматум

«Газпром» сформулировал окончательное предложение о продлении контракта по транзиту газа через Украину. Российская монополия готова продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований. В частности, речь идет о $2,6 млрд, которые «Нафтогаз» уже выиграл в Стокгольмском арбитраже. Исходя из предыдущих заявлений представителей «Нафтогаза», такие условия едва ли будут приемлемыми. В этом случае переговоры могут не выйти из тупика до Нового года, когда истекает действующий транзитный контракт.

«Газпром» 18 ноября направил «Нафтогазу Украины», главе Минэнерго Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Еврокомиссии Марошу Шефчовичу свои предложения о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через Украину сроком на один год с учетом прогноза по спросу в Европе на 2020 год, следует из сообщения компании. «Газпром» ждет также позицию Киева относительно его готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года, сообщила компания. Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются 1 января 2020 года.

Условие нового контракта — обнуление всех взаимных судебных претензий. В частности, прекращение всех судебных разбирательств в Стокгольмском арбитраже, а также отмена решения антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за якобы «нарушение экономической конкуренции».

Также «Газпром» требует отзыва ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией антимонопольного расследования против «Газпрома».

Речь идет в том числе об уже принятых решениях Стокгольмского арбитража. Тот по итогам рассмотрения взаимных претензий сторон по контрактам на поставку и транзит газа в феврале 2018 года обязал российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. «Газпром» пытается оспорить оба решения арбитража (как по поставкам, так и по транзиту) в апелляционном суде округа Свеа (Швеция), решение ожидается в феврале и сентябре—октябре 2020 года соответственно.

При этом «Нафтогаз» уже инициировал против «Газпрома» новый иск в Стокгольмский арбитраж. Компания, в частности, требует пересмотреть транзитный тариф с 13 марта 2018 года до конца 2019 года и выплатить компенсацию в объеме $11,8 млрд, а также проценты и дополнительную плату в $448 млн по другим обязательствам. В такую сумму компания оценивает ускоренную амортизацию газотранспортной системы Украины (из-за того, что транзит может быть прекращен).

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной о продлении транзита предположительно состоится на текущей неделе в Брюсселе. В своих более ранних публичных высказываниях представители «Нафтогаза» отрицали возможность полного «обнуления» судебных требований. «Мы не воспринимаем такое предложение вообще. Мы говорим, что мы конструктивно настроены, можем рассмотреть различные варианты того, как они выполняют решение арбитража. Но просто о нем забыть — не можем»,— заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «Укринформ» 13 ноября.

По его словам, это также касается и нового иска «Нафтогаза» на $12 млрд. «Мы указываем на нарушение контракта со стороны "Газпрома"». Если они нам конструктивно покажут, как они готовы эти нарушения ликвидировать или как-то компенсировать нам соответствующие потери от этих нарушений, то мы готовы это рассмотреть»,— добавил он.

Полностью отказаться от судебных требований Украину призывал и президент РФ Владимир Путин.

Татьяна Дятел