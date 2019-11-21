Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах

Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование. 311 из 315 проголосовавших депутатов выступили за принятие закона, воздержались — 4.

«В соответствии с документом иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ—иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников»,— говорится в сообщении Госдумы.

Принятые поправки также предусматривают:

СМИ, признанные иноагентами, для работы в России обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента.

Все материалы СМИ-иноагента должны быть с пометкой, что их распространяет СМИ-иноагент. Такая же пометка должна быть и при цитировании.

В случае любых нарушений ресурс будет заблокирован.

Виктор Лошак о признании СМИ или граждан иноагентами: И вот что еще поражает: принципиальное беззаконие этого закона. Всю новую историю России парламенты разных созывов боролись за то, чтобы законодательные акты оставляли минимальные щели для коррупции, т.е. не допускали ситуаций, когда у чиновников возникали варианты трактовок и, следовательно, их личных решений. Тут же определения специально размыты, а решение о клеймлении переданы на усмотрение Минюста и МИДа, которые принимают его после взаимных консультаций. Источник: “Ъ FM”

Напомним, поправки к закону были подготовлены сенатором Андреем Климовым и депутатом Госдумы Василием Пискаревым (оба — «Единая Россия»). Как ранее писал “Ъ”, теоретически под этот закон может подпасть полстраны, считает эксперт. По мнению господина Климова, поправки могут коснуться 20–30 человек.

Подробнее о поправках — в материале “Ъ” «Госдума одобрила законопроект о людях-СМИ».