Смеси ограничат не по-детски

Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот. Такое поручение дал вице-премьер Алексей Гордеев в рамках стимулирования локализации в России их производства — более 90% смесей сейчас импортируются. Мера преждевременна и грозит сокращением предложения, предупреждают эксперты.

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу проработать вопрос ограничения импорта адаптированных молочных смесей и ингредиентов для их изготовления в Россию, в том числе путем квотирования. Это следует из протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока, которое прошло у господина Гордеева в ноябре. Копия документа есть у “Ъ”. По словам представителя вице-премьера Алена Жуковой, Минсельхоз пока не представил предложений. Вопрос прорабатывается, заверили “Ъ” в Минсельхозе и Минпромторге.

На сегодняшний день около 95% детских смесей—заменителей грудного молока в России приходится на импорт из ЕС и США.

Годовой объем потребления оценивается в 40 тыс. тонн в год. Крупнейшие поставщики — Danone (бренд Nutrilon) и Nestle (NAN). При этом российские власти пытаются стимулировать бизнес локализовать производство.

В Совете федерации предлагали повысить пошлины на импорт смесей с существующих 5% до 15% (см. “Ъ” 17 июня). Минсельхозу вопрос о повышении ставок пошлин на готовую продукции также поручено изучить, следует из протокола совещания у Алексея Гордеева.

В Danone и Nestle вопрос не комментируют. Ограничение ввоза продукции, которая настолько зависит от импорта, было бы «катастрофой», отмечает источник “Ъ” в крупной пищевой компании. Он надеется, что предложение будет признано нецелесообразным: «Такие меры можно вводить только после локализации большей части продукции».

Председатель совета директоров российского производителя смесей «Инфаприм» (марка Nutrilak) Алексей Лысяков инициативу поддерживает. «Это единственный способ обеспечить минимальную безопасность 800 тыс. новорожденных граждан России ежегодно и сохранить цены на продукцию»,— уверен он. В Auchan цены на смесь Nutrilon Premium для новорожденных начинаются от 461 руб. за упаковку в 400 г, NAN Optipro — от 433 руб. Оба продукта произведены в Нидерландах. Nutrilak Premium 1 стоит 255 руб. за упаковку 350 г.

Первый завод детских смесей полного цикла в России мощностью 15 тыс. тонн продукции сегодня планирует построить британский холдинг United Green Group (UGG) совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Объем инвестиций оценивается в 10 млрд руб. В РФПИ отказались от комментариев.

Единственным последствием ограничений будет уход с рынка части импортной продукции, уверен другой источник “Ъ” в крупной продуктовой компании. По его словам, локализацию производства стоит начинать со снижения импортных пошлин на сырье (сегодня они находятся на уровне 15%), чтобы стимулировать компании расширять мощности по фасовке. Полной локализации мешают сложности с сырьем: нехватка качественной молочной основы и специфических ингредиентов, таких как деминерализованная сухая сыворотка, поясняет исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. Какие-либо ограничения импорта на данном этапе преждевременны, так как грозят снижением предложения качественных заменителей грудного молока, предупреждает он.

В Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») отмечают, что основная проблема — отсутствие местного производства сыворотки с самой высокой степенью деминерализации — 90%.

Алексей Гордеев уже поручил проработать вопрос разрешения ввоза этого ингредиента в РФ из ЕС, исключив его из перечня товаров, в отношении которых действует продуктовое эмбарго от 2014 года.

Детские смеси — одна из тех чувствительных категорий, где на первом месте должны быть доступность и качество продукта, а не поддержка производителей, отмечает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. По ее словам, сегодня питание для новорожденных зачастую выбирается совместно с врачом, поэтому важно обеспечить максимально возможный выбор.

Анатолий Костырев