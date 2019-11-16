Как Россия стала европейской проблемой, а американские выборы — российской Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цитаты недели

«Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим, что Россия — это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме» (председатель Европейского совета Дональд Туск в ответ на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возобновлении диалога с Россией) .

. «Мы решим проблему, не волнуйтесь» (министр иностранных дел Сергей Лавров на Парижском форуме мира, отвечая на вопрос, «как Россия готовится» к выборам 2020 года в США).

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов!» (президент России Владимир Путин о ситуации на космодроме Восточный).

«В целом мы считаем, что это направление деятельности — тупиковая ветвь эволюции» (первый зампред Сбербанка Лев Хасис об услуге по доставке карт клиентам после ее запуска банком) .

. « Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина» (первый заместитель гендиректора Роскосмоса Юрий Урличич на конгрессе «Модернизация промышленности России») .

Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина» . «Раньше меня спрашивали про Джокера, теперь про Олега Соколова. Так и хочется сказать: если вам так нравится Джокер, почему вам не нравится Олег Соколов?» (министр культуры России Владимир Мединский на Санкт-Петербургском культурном форуме).

По букве закона

В Санкт-Петербурге арестован доцент Олег Соколов по делу об убийстве и расчленении аспирантки.

Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы за отмывание госсредств. По данным “Ъ”, она может скрываться в посольстве России.

Материалы дела Ивана Голунова, по которому стали проверять задержавших журналиста полицейских, засекречены.

ЕСПЧ впервые признал причинение психологической травмы пыткой: россиянке, в девять лет ставшей свидетельницей избиения отца при задержании, присудили €25 тыс.

СКР возбудил три уголовных дела после стрельбы в колледже в Благовещенске, в результате которой погиб один человек и трое пострадали.

Президиум Верховного суда запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах против бизнесменов.

СКР спустя шесть лет завершил расследование крушения Boeing в Казани.

Цифры недели

68% россиян беспокоятся о росте социальной несправедливости, согласно опросу ВЦИОМ.

2 млн новых заболеваний обнаружили врачи у россиян в ходе диспансеризации 24 млн человек с начала года.

До 10% составил рост цен на автомобили в России за последние десять месяцев.

187 см выше уровня моря было зафиксировано в ходе наводнения в Венеции, ущерб от которого составил €1 млрд.

260 тыс. заявлений на перевод пенсионных накоплений подали россияне, несмотря на сложности в процедуре.

Инициативы недели

Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и вообще заниматься автоперевозками.

Отельеры добиваются внедрения практики невозвратных тарифов при бронировании гостиниц.

В Госдуме предложили разрешить Владимиру Путину неограниченно продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ.

Минпромторг протестирует систему продвижения и защиты внешнеэкономических интересов России на семи торгпредствах.

Согласно новой редакции ГОСТа по применению дорожных знаков, на российских дорогах появятся новые обозначения и изменятся некоторые старые.

Неоднозначные достижения

Пассажира «Аэрофлота», которому обманным путем удалось пронести на борт самолета кота, весившего на 2 кг выше нормы, в наказание лишили 370 тыс. бонусных миль.

Россия вошла в десятку самых пьющих стран по версии ОЭСР с 11,1 л алкоголя в год на душу населения.

Минприроды подготовило проект новой редакции Красной книги России, в которую может не попасть большинство «спорных» видов, защиты которых добиваются ученые.

Сделки недели

Последний нефтяной актив группы New Stream — Марийский НПЗ — отошел к структуре «Долговой центр».

Мэрия Москвы выкупит у компании «Дом.рф» здание Минэкономики в центре города за 3,3 млрд руб.

Турецкая компания AnexTour купила российский «Интурист».

Отставки и назначения

Полномочия президента Боливии вместо сбежавшего в Мексику Эво Моралеса взяла на себя лидер оппозиции в Сенате Жанин Аньес.

Новое правительство Молдавии возглавил экс-министров финансов Ион Кику.

Финансовым директором Сбербанка вместо Александра Морозова станет Александра Бурико.