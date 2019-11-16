Как Россия стала европейской проблемой, а американские выборы — российской

Цитаты недели
По букве закона
В Санкт-Петербурге арестован доцент Олег Соколов по делу об убийстве и расчленении аспирантки.
Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы за отмывание госсредств. По данным “Ъ”, она может скрываться в посольстве России.
Материалы дела Ивана Голунова, по которому стали проверять задержавших журналиста полицейских, засекречены.
ЕСПЧ впервые признал причинение психологической травмы пыткой: россиянке, в девять лет ставшей свидетельницей избиения отца при задержании, присудили €25 тыс.
СКР возбудил три уголовных дела после стрельбы в колледже в Благовещенске, в результате которой погиб один человек и трое пострадали.
Президиум Верховного суда запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах против бизнесменов.
СКР спустя шесть лет завершил расследование крушения Boeing в Казани.
Цифры недели
68% россиян беспокоятся о росте социальной несправедливости, согласно опросу ВЦИОМ.
2 млн новых заболеваний обнаружили врачи у россиян в ходе диспансеризации 24 млн человек с начала года.
До 10% составил рост цен на автомобили в России за последние десять месяцев.
187 см выше уровня моря было зафиксировано в ходе наводнения в Венеции, ущерб от которого составил €1 млрд.
260 тыс. заявлений на перевод пенсионных накоплений подали россияне, несмотря на сложности в процедуре.
Инициативы недели
Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и вообще заниматься автоперевозками.
Отельеры добиваются внедрения практики невозвратных тарифов при бронировании гостиниц.
В Госдуме предложили разрешить Владимиру Путину неограниченно продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ.
Минпромторг протестирует систему продвижения и защиты внешнеэкономических интересов России на семи торгпредствах.
Согласно новой редакции ГОСТа по применению дорожных знаков, на российских дорогах появятся новые обозначения и изменятся некоторые старые.
Неоднозначные достижения
Пассажира «Аэрофлота», которому обманным путем удалось пронести на борт самолета кота, весившего на 2 кг выше нормы, в наказание лишили 370 тыс. бонусных миль.
Россия вошла в десятку самых пьющих стран по версии ОЭСР с 11,1 л алкоголя в год на душу населения.
Минприроды подготовило проект новой редакции Красной книги России, в которую может не попасть большинство «спорных» видов, защиты которых добиваются ученые.
Сделки недели
Последний нефтяной актив группы New Stream — Марийский НПЗ — отошел к структуре «Долговой центр».
Мэрия Москвы выкупит у компании «Дом.рф» здание Минэкономики в центре города за 3,3 млрд руб.
Турецкая компания AnexTour купила российский «Интурист».
Отставки и назначения
Полномочия президента Боливии вместо сбежавшего в Мексику Эво Моралеса взяла на себя лидер оппозиции в Сенате Жанин Аньес.
Новое правительство Молдавии возглавил экс-министров финансов Ион Кику.
Финансовым директором Сбербанка вместо Александра Морозова станет Александра Бурико.
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