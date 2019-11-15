Торгпредоносцы

Как стало известно “Ъ”, в Минпромторге выбрали семь торговых представительств, на которых протестируют новую систему продвижения и защиты внешнеэкономических интересов России за рубежом. В пилотную группу вошли торгпредства в Китае, Вьетнаме, Сингапуре, Индии, Узбекистане, Германии и Турции. Реформа, в частности, коснется кадрового обеспечения представительств, постановки перед ними задач, механизмов их взаимодействия с российским бизнесом и другими ведомствами, оценки их деятельности. В министерстве надеются кардинально реформировать систему, которую в российском правительстве ранее публично называли «синекурой» и даже думали упразднить. Впрочем, подобные реформы затевались уже не раз.

Мини-МФЦ для экспортеров

Российские торгпредства перешли в ведение Минпромторга в мае 2018 года. Ранее их работу курировало Минэкономики. С тех пор о том, что происходит с этими 59 подразделениями, практически ничего не сообщалось. Между тем, как выяснил “Ъ”, в ведомстве разработали и вот уже несколько месяцев тестируют новую модель функционирования торгпредств. Передача всех полномочий, функций и имущества от одного министерства к другому завершилась к началу 2019 года. Еще несколько месяцев ушло на выработку новой концепции функционирования торгпредств. И вот с августа в министерстве запустили пилотный проект под условным названием «Группа продвижения экспорта».

«Это своего рода объединение знаний, ресурсов и кадрового обеспечения Российского экспортного центра (РЭЦ.— “Ъ”) и торговых представительств. Мы специально выбрали разные регионы — "покрутить" эту модель, посмотреть, как она работает. В первую группу вошли Китай, Вьетнам, Сингапур, Индия, Узбекистан, Германия и Турция,— рассказал “Ъ” замглавы Минпромторга Алексей Груздев.— Это страны из разных, но динамично развивающихся и важных для нас регионов, со своими особенностями ведения бизнеса и интересными для нас нишами». Вторую группу в министерстве сейчас формируют. Уже решено, что в нее войдут Казахстан, Азербайджан и Италия.

Алексей Груздев рассказал “Ъ”, в чем суть затеянной реформы российских торгпредств. «Во-первых, мы внедряем новую модернизированную систему управления, страновые планы действия с конкретными отраслевыми задачами и оценкой эффективности их достижения,— сказал он.— Во-вторых, идет работа по изменению кадрового состава торговых представительств. При назначении новых людей мы руководствуемся более бизнес-ориентированным подходом, полагая, что для такой работы прежде всего нужны люди, имеющие как управленческий опыт, так и опыт работы в бизнес-структурах. В дополнение они перед отправкой в страну теперь проходят обучение по методике Минпромторга и курсы в РЭЦ».

В-третьих, в ведомстве формируют единую структуру продвижения экспорта — от места регистрации компании-экспортера в России до конечной точки назначения. «Здесь мы активно взаимодействуем с РЭЦ, другими министерствами и такими институтами, как Внешэкономбанк. В планах создать автоматизированную информационную систему, своего рода "мини-МФЦ" для экспортеров»,— делится Алексей Груздев.

В-четвертых, в рамках реформы хотят кардинально пересмотреть подходы к формированию информационно-аналитических материалов, которые готовят торгпредства. Они, как говорят в Минпромторге, должны стать «более узконаправленными, адресными и действительно востребованными конечным пользователем». «То есть условно не многостраничные выкладки со статистикой по секторам, а обзор конкретных интересных для России отраслей с данными об основных игроках и нововведениях с точки зрения регулирования, например, таможенно-тарифного,— поясняет Алексей Груздев.— Российские экспортеры должны понимать: если я иду в этот сектор, кто мои конкуренты, кто потенциальные партнеры, с кем могу скооперироваться, какова цена входа на этот рынок и так далее». По словам заместителя министра, речь не идет о составлении бизнес-планов для конкретных предприятий, а о предоставлении «актуальной информации, которая позволит бизнесу лучше ориентироваться и четко формулировать свои запросы в торгпредства или РЭЦ».

И наконец, в Минпромторге постараются сделать так, чтобы торгпредства были более активными в публичной сфере, в частности, охотнее общались со СМИ. Пока сайты большинства торгпредств «застыли» на середине 2018 года, но их обещают перезапустить к началу 2020-го. Большей открытости, доступности и бизнес-ориентированности призван послужить и запущенный министерством процесс перевода торгпредств в ряде стран с территории дипломатических миссий в обычные бизнес-центры. Так уже поступили с торгпредством во Вьетнаме и планируют поступить в Турции. Впрочем, по словам Алексея Груздева, такая модель подойдет не для всех стран. «В ряде государств, прежде всего азиатского региона, наоборот, считается, что если торгпредство находится на территории дипмиссии, за колючей проволокой, КПП с пропусками и в старом советском здании, то это показывает серьезность намерений партнеров и их благонадежность»,— говорит он. При этом в министерстве планируют ряд ныне действующих торгпредств наделить функциями по охвату соседних стран, где таких подразделений пока нет (сегодня 59 представительств уже покрывают 65 стран).

Алексей Груздев говорит, что в будущем, когда реформа завершится, министерство планирует публиковать рейтинги эффективности российских торгпредств. Составлять их будут при помощи внутренней оценки эффективности соответствующих подразделений и во взаимодействии с деловым сообществом. «Возможно, даже будет голосование»,— говорит заместитель министра.

Синекура

Между тем серьезно реформировать систему российских торговых представительств пытались уже не раз. Наиболее заметные попытки превратить этот рудимент советской эпохи в эффективный инструмент продвижения российского экспорта и привлечения инвестиций в Россию предпринимались в 2009–2010 и 2012–2013 годах. За первый заход отвечал тогдашний директор департамента государственной службы и кадров Минэкономики Олег Бекасов. В качестве одной из приоритетных задач тогда также ставилась замена сотрудников торгпредств на более «рыночных» людей. Предполагалось, что помимо бывших дипломатов, отставных чиновников, их родственников и прочих «заслуженных» персон в торгпредства будут брать и людей с опытом работы в бизнесе. Обсуждались также возможные составляющие KPI, как и более эффективное взаимодействие с другими ведомствами, в том числе с МИДом. Однако до воплощения этих идей в жизнь дело не дошло. Острее всего встали кадровый вопрос и проблемы межведомственного согласования. А в 2014 году Олег Бекасов получил три года условно за мошенничество.

В 2012 году Минэкономики представило концепцию формирования «нового облика» торгпредств, которая должна была быть реализована к 2016 году. В документе тогда прямо отмечалось, что «состояние торгпредств не соответствует их миссии — продвижению интересов России в глобальной экономике». Основная идея концепции — создать такую систему мотивации, чтобы зарплата и карьера сотрудника внешнеторгового представительства напрямую зависели от эффективности структуры, в которой он работает. Работу предполагалось строить в три этапа. До декабря 2013 года планировалось принять все необходимые законы и начать в ручном режиме вводить персональную ответственность за реализацию первых соглашений. С января 2014 по июнь 2015 года концепция предлагала провести «настройку географической структуры торговых представительств» и решить кадровый вопрос. А с июля 2015 по июнь 2016 года думали доработать систему мотивации (подробнее см. «Коммерсантъ-Власть» от 05 ноября 2012 года). При этом в числе рисков указывались «отсутствие достаточной мотивации сотрудников» и «невозможность преодоления негативного имиджа торгпредств». Эти опасения в итоге и оправдались.

В марте 2018 года тогдашний первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов признал, что, «к сожалению, для многих руководство торгпредством до сих пор является синекурой, это никуда не девается». По его словам, повысить роль этого инструмента в развитии экспорта не удалось. А премьер-министр Дмитрий Медведев и вовсе не исключил, что систему торгпредств придется «ликвидировать». На такую меру власти РФ были готовы пойти в том числе из-за того, что именно торгпредства создают им больше всего проблем с заграничной недвижимостью и ее правовой защитой, включая финансовые и имиджевые риски (см. “Ъ” от 11 апреля 2018 года). Однако в итоге торгпредства были не упразднены, а переданы в ведение другого министерства.

Руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев прогнозирует, что и на сей раз эффективность нововведений будет зависеть прежде всего от решения кадровой проблемы. «Реформа — дело хорошее, нужное и возможное. Но ее исполнители неизбежно столкнутся с проблемами, характерными в целом для попытки реформировать госслужбу в России»,— заявил эксперт “Ъ”. По его словам, чтобы привлечь лучшие кадры с рынка, им надо предложить конкурентоспособную зарплату и возможность воспользоваться распространенной, например, в США, практикой revolving door («вращающихся дверей» — перехода на госслужбу из частных структур и обратно). «Если же ключевой, кадровый вопрос не решить, то получится вторая переаттестация милиции в полицию»,— полагает он.

Елена Черненко