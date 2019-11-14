В крушении Boeing 737 обвинили пилотов

Следователи завершили расследование дела о крушении Boeing 737–500 в аэропорту Казани в ноябре 2013 года. Тогда погибли все находившиеся на борту 50 человек. Следственный комитет России (СКР) пришел к выводу, что в трагедии были виноваты пилоты Рустем Салихов и Виктор Гуцул, но их преследование прекратили в связи с их гибелью. Обвинения предъявили менеджменту авиакомпании «Татарстан» и бывшему главе Татарского управления Росавиации — они допустили к управлению самолета неподготовленный экипаж. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела о крушении в Казани Boeing 737–500. Следствие установило, что к авиакатастрофе привели «ошибочные действия» пилотов.

Напомним, катастрофа произошла в международном аэропорту Казань вечером 17 ноября 2013 года. Пассажирский Boeing 737–500 (регистрационный номер VQ-BBN) авиакомпании «Татарстан» летел рейсом 363 из Домодедово. При заходе на посадку экипажу пришлось зайти на второй круг. Во время посадки самолет неожиданно рухнул. Все находившиеся на борту 50 человек — 6 членов экипажа и 44 пассажира — погибли. Среди последних оказались сын президента Татарстана Ирек Минниханов и бывший глава УФСБ по Татарстану Александр Антонов. Помимо россиян жертвами стали гражданки Украины и Великобритании.

После катастрофы Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у АК «Татарстан». Впоследствии республиканский перевозчик был признан банкротом.

Проверка ведомства показала, что командир воздушного судна Рустем Салихов и второй пилот Виктор Гуцул могли получить фиктивные свидетельства об окончании авиационных курсов. Специалисты Международного авиационного комитета назвали причиной трагедии неподготовленность экипажа, который при заходе на второй круг допустил ряд ошибок — в результате которых самолет перешел в пикирование и упал на землю.

Расследование СКР подтвердило, что командир Boeing «не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов». По данным следствия, в 2009 году занимавший должность заместителя гендиректора АК «Татарстан» Валерий Портнов отправил в Татарское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Росавиации документы с недостоверными сведениями о Рустеме Салихове. Глава этого управления (было упразднено в 2014 году) Шавкат Умаров «по халатности не организовал в сентябре 2009 года проверку подлинности и достоверности представленного авиакомпанией свидетельства пилота коммерческой авиации».

«В результате Салихов, не имея базовых знаний, навыков и опыта пилота, стал осуществлять пассажирские авиаперевозки в качестве пилота воздушного судна»,— считает следствие.

Кроме того, СКР установил, что Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин «не обеспечили должную подготовку господина Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна». В результате в 2012 года Рустем Салихов стал командиром воздушного судна. 17 ноября 2013 года именно господин Салихов «ввел воздушное судно в сложное пространственное положение». При этом второй пилот Виктор Гуцул «управление на себя не принял». «В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна»,— говорится в сообщении СКР.

Уголовное преследование Рустема Салихова и Виктора Гуцула прекращено в связи с их смертью. Валерию Портнову и Виктору Фомину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), Шавкату Умарову — по ч. 3 ст 93 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Максимальное наказание, которое им грозит,— семь лет лишения свободы.

Уголовное дело направили в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

При этом следует отметить, что еще в 2017 году были вынесены первые решения по искам о компенсации морального вреда, заявленным родными погибших при крушении самолета. Во всех случаях истцы отказались от претензий к американской корпорации The Boeing Company и ряду других иностранных компаний. В ответчиках они оставили авиакомпанию «Татарстан» и ООО «Ак Барс Страхование», с которыми заключили мировое соглашение.

Кирилл Антонов, Казань