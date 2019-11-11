Минэкономики достанется городу

Структуры столичной мэрии выплатят 3,3 млрд руб. госкомпании «Дом.рф» за комплексы бывших зданий Минэкономики в центре Москвы. Эта недвижимость освободилась после переезда министерства на территорию «Москва-Сити». Активом также интересовались структуры семьи владельца сибирской сети «Мария-Ра» Александра Рашкина и экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева.

Комплексы бывших зданий Минэкономики в Москве выкупит ООО «Межрегионразвитие» (МРР), следует из протокола аукциона, опубликованного на площадке Сбербанк-АСТ. Сумма сделки — 3,37 млрд руб., МРР — структура столичной мэрии: по данным Kartoteka.ru, с 21 октября 100% долей в структуре владеет АО «Центральная топливная компания», подконтрольное департаменту городского имущества Москвы.

Комплекс из пяти бывших зданий Минэкономики на 1-й Брестской и 1-й Тверской-Ямской улицах компания «Дом.рф» выставила на торги в начале октября. Суммарная площадь реализуемой недвижимости — 29,5 тыс. кв. м, ее начальная стоимость была 2,78 млрд руб. (95 тыс. руб. за кв. м).

Сделка с городом пройдет по цене 113,1 тыс. руб. за кв. м.

Невысокую стоимость объекта ранее связывали с тем, что здания продаются не полностью: по оценкам управляющего партнера ILM Андрея Лукашева, реализовывается около 80% помещений.

Решение продать здания правительство приняло в начале года, после того как начался переезд Минэкономики, Минпромторга, Минкомсвязи, Росимущества на территорию «Москва-Сити». Министерство и ведомства займут 75 тыс. кв. м офисов в комплексе «IQ-квартал». У подконтрольной ВТБ компании «Галс-девелопмент» эти площади ранее выкупил «Дом.рф». Сделка обошлась в 35 млрд руб., эти деньги были привлечены на долговом рынке.

МРР была не единственным претендентом на актив. К торгам были допущены еще пять компаний: ООО «17 таксомоторный парк» (17 ТМП), ООО «Взлет», ООО «Первый», ООО «Автотор холдинг» и ООО «А-инвестмент групп» (АИГ). 17 ТМП тоже находится на балансе структуры мэрии АО «Развитие активов». АИГ и «Автотор холдинг» контролируют нидерландская Doan B.V. и люксембургская Automotive Development соответственно. Компании связывают с калининградским предприятием «Автотор» семьи Владимира Щербакова, которое занимается производством автомобилей под брендами BMW, KIA, Hyundai. «Первый» принадлежит семье Александра Рашкина (164-е место в рейтинге Forbes с состоянием $500 млн), основной актив которого — крупнейшая розничная сеть Сибири «Мария-Ра» из свыше 1,1 тыс. магазинов. Во «Взлет» 80,49% владеет Ольга Груздева — супруга бывшего губернатора Тульской области и экс-совладельца сети «Седьмой континент» Владимира Груздева.

Александра Мерцалова