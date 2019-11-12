Заместитель Рогозина цитирует Сталина вместо Маска

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено на официальных мероприятиях корпорации цитировать американского предпринимателя, основателя компании SpaceX Илона Маска. Про этот запрет господин Урличич упомянул на конгрессе «Модернизация промышленности России: Приоритеты развития», отвечая на вопрос декана факультета космических исследований МГУ Василия Сазонова о нехватке молодых специалистов.
«Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина <…> Кадры, овладевшие техникой, решают все»,— сказал заместитель гендиректора «Роскосмоса» (цитата по «РИА Новости»). О каких «товарищах» идет речь, он не уточнил.
Юрий Урличич показывал на конгрессе презентацию о первостепенных задачах отрасли.
О стратегии России в космосе до 2030 года — в материале “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».
Дмитрий Рогозин — о проблемах и перспективах космической отрасли
просмотров: 164097
просмотров: 117928
просмотров: 99722
просмотров: 79802
просмотров: 78658