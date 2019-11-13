Оппозиционный сенатор Аньес взяла на себя полномочия президента Боливии

Лидер оппозиции в Сенате Боливии, второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Жанин Аньес объявила себя временным президентом страны после отставки Эво Моралеса, сообщает AP. Отмечается, что депутаты от партии экс-президента «Движение к социализму» не присутствовали, когда госпожа Аньес сделала это заявление.

Ранее Сенат не смог передать полномочия президента, поскольку не удалось собрать кворум для проведения внеочередного заседания. Конституционный суд Боливии заявил, что переход власти происходит из-за отставки президента, поэтому решения Сената не требуется. Таким образом он подтвердил переход полномочий президента Боливии к госпоже Аньес. Сам Эво Моралес написал в Twitter, что осуждает «самопровозглашенного» временного президента.

Напомним, 10 ноября Эво Моралес ушел в отставку на фоне протестов в стране, которые начались после итогов президентских выборов, на которых он победил своего основного соперника Карлоса Месу. Ухода господина Моралеса потребовали вооруженные силы. Он прибыл в столицу Мексики, где заявил, что решение Мексики дать ему политическое убежище «спасло ему жизнь».

МИД России с тревогой воспринял отставку Эво Моралеса. Ведомство призвало все политические силы страны к «здравомыслию и ответственности». Президент США Дональд Трамп назвал уход господина Моралеса важным событием для демократии, а также сигналом для «нелегитимных режимов» в Никарагуа и Венесуэле.

Об отставке Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».