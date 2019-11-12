Два лишних килограмма потянули на 370 тысяч миль

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль из-за лишнего веса кота. Несколько дней назад “Ъ FM” рассказывал историю Михаила Галина, который летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. С ним путешествовал и кот Виктор, который не прошел контрольное взвешивание. Тогда мужчина решил пойти на хитрость и подменил кота при регистрации. В итоге «Аэрофлот» расценил этот поступок как грубое нарушение и исключил пассажира из программы лояльности, но взамен Михаил Галин и кот Виктор приобрели тысячи поклонников в соцсетях и бонусы от других компаний. Подробности — у Владислава Викторова и Светланы Беловой.

Михаил Галин, как любой хороший хозяин, не смог себе позволить, чтобы его любимец весь путь из Москвы до Владивостока провел в окружении чемоданов. Поэтому, когда во время контрольного взвешивания выяснилось, что его кот Виктор отъелся «до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг», решил пойти на хитрость и нашел похожего кота, но полегче. Мужчина купил билет в бизнес-классе за бонусные мили и благополучно улетел. Но когда подлог вскрылся, после просмотра записей камер видеонаблюдения «Аэрофлот» лишил Михаила Галина всех привилегий. И как рассказал “Ъ FM” сам мужчина, свою ошибку он полностью признает: «Я почти 14 лет был лояльным клиентом “Аэрофлота”, у меня было достаточно много миль — порядка 370 тыс. Их хватило бы, чтобы слетать из Москвы во Владивосток в эконом-классе более десяти раз. Когда я зашел в личный кабинет, увидел, что счет равен нулю. “Аэрофлот” вправе избрать наказание, ведь это его программа лояльности.

Закон есть закон, поэтому здесь я спорить не буду».

К слову, с кошкой, которая выступила в роли Виктора все в полном порядке. После контрольного взвешивания Фиби — так ее зовут — благополучно вернулась к своим хозяевам. Но поступок «Аэрофлота» сильно возмутил пользователей соцсетей. Публикация Михаила Галина в Facebook набрала 16 тыс. лайков. Некоторые в комментариях писали, что готовы, например, поделиться своими милями, кто-то просто его поддерживал. Несмотря на нарушения правил, «Аэрофлоту» следовало не наказывать постоянного пассажира, а использовать историю с упитанным питомцем как пиар-ход, считает креативный директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. Он, кстати, тоже сталкивался с жесткими правилами перевозки животных: «Когда я перевозил родителей в Москву, у них была собака. Я оформил пуделю документы, что он является поводырем, а отец сделал вид, что абсолютно ничего не видит, так что в аэропорту Кеннеди было очень смешно. Я прекрасно понимаю этого человека. Что касается “Аэрофлота”, я бы дополнительно сделал себе на этом рекламу и показал бы свою любовь к животным».

Но в компании ссылаются исключительно на действующие правила. К тому же Михаил Галин еще и выкладывал в соцсеть фотографии, где держит кота на руках, а это считается грубым нарушением. Тем не менее использовать эту историю как пиар-ход решил сервис заказа такси «Ситимобил». В компании пообещали возместить мужчине потерянные мили. По словам директора по стратегическим коммуникациям «Ситимобил» Георгия Лобушкина, на такой шаг они пошли исключительно из любви к животным: «Мы очень переживали, когда узнали про эту историю с котом и, конечно же, захотели поддержать Михаила: написали ему и предложили начислить те же самые мили, которых он лишился, на поездки в такси по всей стране. Мы решили пойти на такой шаг, потому что тоже очень любим котов».

Впрочем, этот ход тоже неоднозначный, говорит руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров. Во-первых, «Аэрофлот» и «Ситимобил» — не конкуренты, поэтому как бы ни было приятно, поездки на такси не заменят авиаперелеты. Во-вторых, для самого сервиса это также может обернуться репутационными потерями. «Опыт показывает, что далеко не всегда отдача оказывается такой, какую планировали эти компании. Нужно понимать, что потребитель — не дурак и понимает, что за каждым шагом стоят те или иные коммерческие интересы. Роль репутационных рисков очень сильно возрастает»,— говорит Сендеров.

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Как бы там ни было, сам Михаил Галин похоже не сильно расстроился, что остался без бонусных миль и уж тем более не винит в этом кота. По словам мужчины, эта история не заставит его посадить Виктора на диету, ведь он не толстый, а просто крупный, считает владелец.

Это уже не первый случай, когда «Аэрофлот» лишает своих клиентов привилегий. Ранее без платинового статуса остался председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский. В компании утверждали, что тот нарушил правила участия в бонусной программе — он опубликовал в Twitter пост с оскорблением гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.