Суд Кувейта приговорил россиянку к 15 годам тюрьмы

Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу по обвинению в отмывании государственных средств, выделенных кувейтскому Портовому фонду (The Port Fund). Эту информацию подтвердили “Ъ” президент Московской торгово-промышленной палаты (ТПП) Владимир Платонов и член Комитета спасения Марии Лазаревой Владимир Сидоров. По их словам, россиянка не присутствовала на суде и находится в «надежном месте».

«Приговорить обвиняемую Марию Лазареву к 15 годам заключения и каторжным работам с немедленным исполнением. Ей надлежит вернуть 719 тыс. кувейтских динаров (около $2,4 млн), а также выплатить штраф в размере 2,138 млн кувейтских динаров (более $7 млн) совместно с другим обвиняемым, проходящим по этому делу. После отбытия заключения депортировать из страны»,— говорится в постановлении суда, полученном «РИА Новости».

Информацию о приговоре подтвердили “Ъ” Владимир Платонов и Владимир Сидоров, которые сейчас находятся в Кувейте. По их словам, в понедельник никаких слушаний не было, оглашался только вердикт. Они также добавили, что Мария Лазарева — «в безопасном месте», ее адвокаты получили приговор в распечатанном виде в здании суда.

Против Марии Лазаревой, возглавлявшей компанию KGL Investment (KGLI), возбуждено два уголовных дела. В мае 2018 года она была приговорена к десяти годам тюрьмы за растрату средств Кувейтского портового управления. Утверждалось, что компания получила от властей Кувейта $34 млн за якобы невыполненную работу по созданию портового хаба. Впоследствии арбитраж постановил, что работы были выполнены. Главный свидетель по делу — аудитор Государственного аудиторского бюро Кувейта Хамад аль-Аллаян получил шесть месяцев тюрьмы за подделку документов, на основе которых и был вынесен приговор россиянке. Полгода назад суд снял все обвинения по этому делу с Марии Лазаревой и совладельца KGL Саида Дашти, однако отпустить их согласились только под залог. Мария Лазарева вышла из тюрьмы 12 июня. На данный момент ожидается рассмотрение дела в апелляционном суде. Второе дело касается растраты средств The Port Fund, созданного KGLI. Оно также строится на показаниях аудитора Хамада аль-Аллаяна. Во время расследования выяснилось, что якобы украденные у фонда $496 млн были заморожены на счетах дубайского Noor Bank по просьбе Генпрокуратуры Кувейта. В феврале под давлением международной группы поддержки Марии Лазаревой средства были разморожены и поступили на счета инвесторов. Однако дело не было закрыто, и именно по нему был вынесен приговор о 15-летнем тюремном заключении. Только речь теперь идет не о растрате, а отмывании госсредств.

«Неприятность ситуации в том, что суд базирует свое решение на показаниях только одного свидетеля, который, в свою очередь, осужден за ложные показания. То есть это свидетель с опороченной репутацией. Для меня, как юриста, непонятно, как можно строить обвинения на таких показаниях. Это поистине удивительное решение, адвокаты будут думать, как его обжаловать»,— сказал “Ъ” Владимир Платонов. Он напомнил, что полтора года назад к нему обратился за помощью отец Марии Лазаревой. «Между Кувейтом и Россией есть соглашение о защите инвестиций, мы сотрудничаем с кувейтской ТПП, и я неоднократно встречался со своими коллегами по делу Лазаревой»,— добавил глава МТПП.

«Из десяти выдвинутых обвинений суд принял два. В первом говорится, что Мария Лазарева и Саид Дашти участвовали в отмывании средств под видом получения вознаграждения от инвесторов фонда. Во втором идет речь о переводе 350 тыс. динар из капитала фонда в пользу Саида Дашти. На самом деле эта проводка вообще не касается деятельности фонда, однако суд поверил Хамаду аль-Аллаяну, который уже был осужден судом Кувейта»,— сообщил “Ъ” Владимир Сидоров. Член Комитета спасения Марии Лазаревой добавил, что он и Владимир Платонов прилетели в Кувейт для встреч с представителями кувейтской ТПП и «еще рядом влиятельных людей».

«Наша цель — в неформальных беседах донести до высокопоставленных собеседников, что дело Марии Лазаревой незаконно и кувейтский суд выглядит явно предвзятым в глазах международной общественности»,— сказал Владимир Сидоров.

Владимир Сидоров обратил внимание, что дело Марии Лазаревой находится под наблюдением ООН. «Я настоятельно призываю их членов (суда Кувейта.— “Ъ”) действовать в соответствии со статьей 163 их Конституции и обеспечить госпоже Лазаревой право на надлежащее судебное разбирательство»,— сообщил накануне заседания в своем аккаунте в Twitter cпециальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов ООН Диего Гарсия-Саян.

О беспристрастности суда просил эмира Кувейта и президент РФ Владимир Путин, вопрос о судьбе Марии Лазаревой неоднократно поднимал в своих переговорах с кувейтским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров.

Марианна Беленькая