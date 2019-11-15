Гостиницы позаботились о невъезжающих

Опираясь на опыт авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, отельеры добиваются внедрения практики невозвратных тарифов при бронировании гостиниц. Такая мера позволит им снизить стоимость некоторых номеров на 20–30% и лучше планировать загрузку, хотя неприехавшие гости и сейчас редко обращаются за компенсацией. Однако юристы опасаются, что в случае принятия предложения снизится качество гостиничных услуг.

«Опора России» выступила с инициативой внедрения в законодательство понятия «невозвратный тариф» для отелей. Об этом говорится в перечне инициатив, сформулированных организацией для включения в план «Трансформация делового климата», разработкой которого занимается Минэкономики. Помимо профильного министерства предложения отправлены в Ростуризм и Роспотребнадзор: копия письма есть в распоряжении “Ъ”. Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников пояснил, что все адресаты должны будут ответить в срок до 1 декабря, предложения будут доработаны с учетом их комментариев и направлены в правительство. В Роспотребнадзоре пояснили, что официальное обращение от организации в ведомство пока не поступало, добавив, что пока невозвратные тарифы противоречат закону. В Минэкономики и Ростуризме не прокомментировали инициативу.

Сейчас в системах онлайн-бронирования существует возможность применения средствами размещения невозвратных тарифов (non refundable), но по факту законодательство их запрещает, объясняют в «Опоре России». По закону «О защите прав потребителей» гости могут отказаться от исполнения договора в любой момент, возместив исполнителю размер фактически понесенных расходов, которые должны быть подтверждены. А по правилам предоставления гостиничных услуг в случае незаезда гостя плата с него может быть снята не более чем за одни сутки. Но президент Ассоциации отельеров Татарстана Гульнара Сафина объясняет, что возможность документально подтвердить размер понесенных затрат у гостиниц в случаях, когда гость просто не приезжает, практически отсутствует. «Вернуть стоимость одной ночи технически возможно при прямых продажах и в ситуациях, когда сделанная через систему бронь подтверждена банковской картой, но от этой практики многие отказываются»,— объясняет она.

Член правления «Лиги хостелов» Наталья Петровская говорит, что при блокировке отелем стоимости размещения по предложению non refundable через системы бронирования многие неприехавшие гости не обращаются за возмещением средств. По ее словам, когда несостоявшийся гость все же настаивает на выплате — ему всегда возвращают деньги без суда. «Я не знаю ни одного случая, в котором суд бы в таком споре встал на сторону средства размещения»,— поясняет она. За счет этого отельеры закладывают стоимость потенциального возврата в цену. Госпожа Сафина предполагает, что стоимость номеров по утвержденным на законодательном уровне невозвратным тарифам могла бы быть ниже на 20–30%. По мнению эксперта, такая политика помогла бы гостиницам лучше планировать загрузку и увеличить глубину бронирования.

Необходимость появления невозвратных тарифов в «Опоре России» обосновывают практикой их применения на рынке авиаперевозок с весны 2014 года и появлением в этом году аналогичных железнодорожных билетов. По аналогии с этими рынками, возвращать деньги за невозвратные брони организация предлагает при наступлении крайних обстоятельств — несчастных случаев, подтвержденной болезни, непредставления оплаченного места перевозчиком. Но юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов считает, что в отличие от перевозчиков у отельеров нет обоснования для установления невозвратного тарифа: возможность продать номер у них сохраняется. «Это исключительно способ обогащения бизнесменов и ущемление прав потребителей»,— уверен он.

Руководитель департамента контроля качества НЮС «Амулекс» Нурида Ибрагимова опасается, что появление невозвратных тарифов ударит по качеству гостиничных услуг. «Например, авиаперевозчики добиваются снижения стоимости за счет отказа предоставлять питание и максимального ограничения ассортимента напитков, поэтому сложно представить, что придумают российские предприниматели гостиничного бизнеса для удешевления своих услуг»,— замечает она.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова