Болезни ставят на счетчик

Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, с начала года диспансеризацию в РФ уже прошли более 24 млн человек. В совокупности у них обнаружили 2 млн новых заболеваний.
Благодаря диспансеризации у россиян обнаружили 2 млн новых заболеваний в этом году. Об этом в четверг на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Понятно, что на первом месте стоят, как и всегда, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания»,— констатировал он.
Как напомнила членам заседания глава Минздрава Вероника Скворцова, правительство РФ начало проводить масштабную диспансеризацию с 2013 года. Одним из элементов этой реформы стало объединение медицинских и профосмотров (подробнее см. “Ъ” от 15 февраля).
Как отметила министр, в 2018 году по сравнению с 2014 годом объем проведенных профилактических мероприятий увеличился на 38%, и по результатам прошлого года ими было охвачено около 60 млн человек. За девять месяцев 2019 года, по данным Минздрава, профосмотры и диспансеризацию прошли более 24 млн человек старше 18 лет.
«В результате выросла выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях с 52% до 66%, туберкулеза — свыше 98%. Увеличился охват диспансерным наблюдением пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом до 88%, а с онкологическим заболеваниями — до 97%»,— подчеркнула Вероника Скворцова.
В то же время, как отметил Дмитрий Медведев, есть регионы, где результаты охвата диспансеризацией оказались хуже. «Это Крым, Камчатский и Приморский края, Еврейская автономная область и другие,— сказал премьер.— В сельских территориях людей надо возить в поликлиники и обратно, активнее использовать мобильные медицинские бригады. Я знаю, что ряд территорий, местностей больших и удаленных — таких, как Камчатка, Приморский и Хабаровский края, Тыва — планируют организовать диспансеризацию на основе вахтового метода. Наверное, можно и таким образом поступить»,— заключил господин Медведев.
Население России плохо информировано об особенностях и последствиях сахарного диабета, заявляют авторы опроса ко Всемирному дню борьбы с диабетом (отмечается 14 ноября). 75% респондентов не могли назвать симптомы диабета. Россияне нерегулярно контролируют уровень сахара в крови, несмотря на распространенность диабета: в РФ он диагностирован у 4,6 млн человек. Опрошенные “Ъ” эксперты напоминают, что 50% людей с диабетом живут, не зная о своем диагнозе.
просмотров: 136742
просмотров: 116900
просмотров: 113318
просмотров: 102820
просмотров: 100793