Болезни ставят на счетчик

Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, с начала года диспансеризацию в РФ уже прошли более 24 млн человек. В совокупности у них обнаружили 2 млн новых заболеваний.

Благодаря диспансеризации у россиян обнаружили 2 млн новых заболеваний в этом году. Об этом в четверг на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Понятно, что на первом месте стоят, как и всегда, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания»,— констатировал он.

Как напомнила членам заседания глава Минздрава Вероника Скворцова, правительство РФ начало проводить масштабную диспансеризацию с 2013 года. Одним из элементов этой реформы стало объединение медицинских и профосмотров (подробнее см. “Ъ” от 15 февраля).

Как отметила министр, в 2018 году по сравнению с 2014 годом объем проведенных профилактических мероприятий увеличился на 38%, и по результатам прошлого года ими было охвачено около 60 млн человек. За девять месяцев 2019 года, по данным Минздрава, профосмотры и диспансеризацию прошли более 24 млн человек старше 18 лет.

«В результате выросла выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях с 52% до 66%, туберкулеза — свыше 98%. Увеличился охват диспансерным наблюдением пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом до 88%, а с онкологическим заболеваниями — до 97%»,— подчеркнула Вероника Скворцова.

В то же время, как отметил Дмитрий Медведев, есть регионы, где результаты охвата диспансеризацией оказались хуже. «Это Крым, Камчатский и Приморский края, Еврейская автономная область и другие,— сказал премьер.— В сельских территориях людей надо возить в поликлиники и обратно, активнее использовать мобильные медицинские бригады. Я знаю, что ряд территорий, местностей больших и удаленных — таких, как Камчатка, Приморский и Хабаровский края, Тыва — планируют организовать диспансеризацию на основе вахтового метода. Наверное, можно и таким образом поступить»,— заключил господин Медведев.

Анастасия Мануйлова