«Интурист» отправится в Anex Tour

После банкротства Thomas Cook собственником ее российского актива туроператора «Интурист» мог стать совладелец турецкого туроператора Anex Tour Нешет Кочкар. Сделка может оказаться безденежной, но позволит создать крупнейшего на российском туристическом рынке игрока.

Совладелец компании Anex Tour Нешет Кочкар купил туроператора «Интурист». Об этом сам бизнесмен заявил турецкому изданию TurizmGuncel. Подробностей сделки господин Кочкар не раскрыл, пообещав, что сможет сделать это позднее. В самом «Интуристе» заявили, что пока не могут подтвердить или опровергнуть сделку, указав, что комментарии будут даны позже.

«Интурист» — старейший и один из крупнейших туроператор России, компания существует с 1929 года. После распада СССР бизнес долгое время контролировала АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В 2010 году совладельцем туроператора стал британский Thomas Cook, в 2018 году он выкупил у АФК оставшийся пакет.

Судьба «Интуриста» оставалась неопределенной с конца сентября, когда в один день было объявлено о ликвидации Thomas Cook. Скорая продажа туроператора не вызывала сомнений, но среди претендентов на компанию помимо господина Кочкара назывались китайский фонд Fosun и немецкий туроператор DER Touristik. Издание Forbes также сообщало об интересе к «Интуристу» зятя бывшего главы Минсельхоза и экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, но в комментариях TurizmGuncel господин Кочкар опровергал факт встреч с ним.

Согласно данным представленных в реестре туроператоров, по итогам прошлого года «Интурист» продал 322,57 тыс. туров на 10,23 млрд руб. В Ассоциации туроператоров России годовой объем всех продаж «Интуриста» ранее оценивали в 1 млн туров в год. Anex Tour, по данным Ростуризма, в свою очередь реализовал 63,6 тыс. туров на более 2,54 млрд руб. Эта компания была основана в Турции в 1996 году. Сейчас она работает в России, Республике Беларусь, Украине, Казахстане и Германии, продает туры в 47 стран, включая Египет, Таиланд, Грецию, Индию, Камбоджу, Малайзию и др.

Собеседник “Ъ” на туристическом рынке предполагает, что Нешет Кочкар как бывший акционер Thomas Cook (минувшим летом он приобрел 6,7% акций) имеет преференции по покупке активов группы.

Он объясняет, что объединение бизнеса Anex Tour и «Интуриста» создаст крупнейшего в России туроператора, единственным конкурентом которого будет «Библио-глобус». «Если раньше соперничество чувствовалось только на выездном рынке, то теперь в портфель Anex Tour добавятся внутренний и въездной туризм»,— поясняет источник “Ъ”. Он предполагает, что стоимость сделки по покупке «Интуриста» не превысит $10 млн (640,3 млн руб.). Такую оценку он делает исходят из анонсированного 1 ноября приобретения Fosun бренда Thomas Cook за £11 млн (906,4 млн руб.). Хотя собеседник “Ъ” предполагает, что сделка с большой долей вероятности может оказаться безденежной.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев