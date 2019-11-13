День хорька

Конфликт вокруг новой редакции Красной книги РФ так и не разрешен. Ученые жалуются, что в проект документа, подготовленный Минприроды, не попали многие животные и птицы, которым, по мнению экспертов, необходима защита. В частности, без охраны могут остаться гималайский медведь, каспийский тюлень, уссурийский пятнистый олень и некоторые подвиды северного оленя. Также в список редких животных не попала косатка — даже несмотря на скандал с «китовой тюрьмой», который привлек внимание президента РФ и мировой общественности.

Как выяснил “Ъ”, в новую редакцию Красной книги РФ большинство «спорных» видов животных и птиц, защиты над которыми ученые добиваются много лет, могут не попасть. Это следует из проекта приказа об утверждении «списка объектов животного мира», занесенных в Красную книгу РФ (есть в распоряжении “Ъ”). В частности, в документе нет упоминания о гималайском медведе, каспийском тюлене, уссурийском пятнистом олене, косатке и подвидах гуменника. Кроме того, без защиты могут остаться серые гусь и утка, баргузинский подвид северного оленя, а также его магаданская и сахалинская популяции охотского подвида.

Красная книга РФ пересматривается раз в десять лет, однако действующая ее редакция датируется 1997 годом. Последние попытки ее отредактировать привели к громкому скандалу. В 2017 году по итогам голосования комиссии краснокнижными стали гималайский медведь, каспийский тюлень, северный олень, сибирский горный козел и косатка. Список позже согласовала РАН, но в Минприроды решили скорректировать документ, исключив перечисленные виды перед отправкой документа в Минюст. В министерстве это объясняли тем, что «для включения видов в Красную книгу должны быть данные по их численности, подтвержденные результатами мониторинга видов, а их не было». Минюст тогда новую редакцию Красной книги РФ не зарегистрировал, выдвинув правовые и технические замечания. Осенью 2019 года случился новый конфликт: Минприроды решило кардинально пересмотреть состав комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам (см. “Ъ” от 16 октября), исключив из нее ряд ученых и заменив их чиновниками. Однако после публикации об этом в “Ъ” от этих планов отказались.

В новый документ Минприроды предложило включить косатку (птица) и клоктуна (за исключением тех, что обитают в Приморском крае), восточно-сибирского и анадырского малого веретенника, а также некоторые подвиды северного оленя и снежного барана. При этом члены комиссии жалуются, что природоохранное ведомство не учитывает их мнение при подготовке новой редакции книги. Так, по их словам, на заседании в начале ноября в Минприроды участникам раздали «практически готовое решение» по новой Красной книге. «Ощущение, что все за нас уже решили, голосования не было ни по одному вопросу, нам просто зачитали решение»,— рассказала “Ъ” научный сотрудник Центра кольцевания птиц России Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Софья Розенфельд.

«Сторонники охраны китообразных добиваются, чтобы включить в Красную книгу плотоядную форму косатки, которую ловят для продажи в океанариумы. Но Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (подчиняется Росрыболовству.— “Ъ”) против,— говорит зоолог Николай Формозов.— Сложно прийти к консенсусу, где одна сторона заинтересована». Напомним, в 2018 году в Охотском море были выловлены 12 косаток и 90 белух, с октября прошлого года они находились в «китовой тюрьме» в Приморском крае. Предположительно млекопитающих готовили к продаже в океанариумы Китая. Сахалинский областной суд признал, что животных выловили незаконно, компании-отловщиков оштрафовали. Ситуация вышла на уровень президента РФ, был разработан целый план действий по выпуску животных в естественную среду обитания. По словам Николая Формозова, ситуация с гималайским медведем также критическая. «В регламенте Красной книги написано, что само по себе резкое сокращение мест обитания какого-либо животного является основанием к его включению в этот список»,— говорит он. Отметим, ранее Генпрокуратура настаивала на внесении гималайского медведя в Красную книгу из-за сокращения его численности. Минприроды тогда в ответ заявило, что это создаст предпосылки отнесения законопослушных граждан к категории нарушителей закона в «случае отстрела медведя в целях самообороны» (см. “Ъ” от 24 июля 2018 года).

«Основными аргументами против занесения в Красную книгу подвидов гуменника и обыкновенной горлицы являются национальные планы действий по сохранению этих видов на 2020–2029 годы, которые должны якобы стать альтернативой для катастрофически снижающих свою численность птиц дальневосточных популяций,— говорит Софья Розенфельд.— Но документы не были представлены. Потому что их просто не существует». Михаил Крейндлин из «Гринписа России» обращает внимание, что такие документы не носят характера обязательных нормативных актов.

По итогам заседания по большинству «спорных» видов предлагается провести дополнительные совещания «для выработки единой позиции» до 15 ноября — это следует из проекта протокола заседания комиссии (есть в распоряжении “Ъ”).

Отметим, что одновременно из Красной книги планируется исключить ряд животных. Так, без защиты могут остаться атлантический белобокий, беломордый и серый дельфины, серый и обыкновенный тюлени, китайский окунь, европейский хариус, а также перевязка (хорек).

В Минприроды “Ъ” заявили, что проект списка, подготовленный к заседанию комиссии, учитывал рекомендации ученых, заключение РАН, позицию Минсельхоза. В ведомстве обратили внимание, что замечания находятся в проработке.

Анна Васильева