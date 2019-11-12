В деле Ивана Голунова нашлась гостайна

Материалы уголовного дела, по которому Ивана Голунова сначала обвиняли в сбыте наркотиков, а затем стали проверять полицейских, задержавших журналиста-расследователя, оказались засекреченными. О наличии в материалах государственной тайны заявили в Басманном суде представители следствия, где рассматривалась жалоба на их бездействие. Юристы признают, что в методах работы оперативных служб могут быть элементы гостайны, но не припомнят случаев засекречивания таких дел. Политолог связывает действие следствия с желанием «переключить внимание с темы, где фигурировали представители спецслужб».

С заявлением о невозможности представить материалы уголовного дела в Басманном райсуде Москвы выступил следователь Антон Цедов. «Материалы являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие гостайну»,— сказал он. Заседание прошло по ходатайству журналиста, жаловавшегося на бездействие следователей.

Журналиста издания Meduza Ивана Голунова задержали в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Полицейские УВД по Западному округу Москвы обнаружили в его рюкзаке 3,5 г мефедрона; журналист был отправлен под домашний арест. После проведения экспертиз, в том числе показавших отсутствие следов наркотиков в смывах с ногтей журналиста, уголовное преследование господина Голунова было прекращено, а глава МВД РФ Владимир Колокольцев объявил о внутреннем расследовании. Были уволены начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин, начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и четверо сотрудников, задерживавших журналиста. В июле расследование передали из МВД в Следственный комитет России. В октябре защита Ивана Голунова обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на бездействие следователей и просьбой передать дело ФСБ РФ. Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин называл обвинения в адрес Ивана Голунова «произволом», но на днях в Кремле дали понять, что не считают расследование затянутым.

«Полицейские избивают задержанных? Подкидывают им наркотики? Фальсифицируют доказательства? Так вот, это все является гостайной»,— заявил по итогам заседания суда господин Голунов.

Ранее он связывал уголовное преследование с выходом материала о столичном похоронном бизнесе, который, по его данным, контролирует руководство УФСБ по Москве и области. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин сказал, что правоохранители решили засекретить материалы дела, ссылаясь в суде на ст. 38 УПК РФ и говоря «о свободе следствия». «Но фактически это злоупотребление правом. Следствие скрывает информацию, которую обязано дать»,— сказал адвокат, добавив, что «впервые видит подобный цинизм». Срок следствия по делу Ивана Голунова продлен до 7 февраля 2020 года.

Адвокат бюро «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев сказал, что у следователей есть право ходатайствовать о закрытии процесса, в том числе из-за содержания в материалах гостайны. Представитель бюро «Павел Хлестов и партнеры» Алексей Гуров отмечает, что Иван Голунов «не является носителем гостайны», но ими могут быть сотрудники полиции и «их методы работы, скажем, с подслушивающей и подсматривающей аппаратурой». «Если предметом расследования является деятельность оперативных служб, в этой работе есть элементы гостайны,— соглашается партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.— Но это не может быть причиной засекретить все дело. На моей памяти по таким делам это происходит впервые». Господин Клювгант предполагает, что засекречивание дела Ивана Голунова «может быть предлогом обезопасить следствие от нежелательных утечек о том неблаговидном, что там происходило».

Политолог Михаил Виноградов связывает действия следователей с «желанием переключить внимание с темы, где фигурировали представители спецслужб»: «Тактически это повышает внимание к делу, но затем можно будет выдавать дозированную информацию и в сроки, когда это будет комфортно следствию».

Александр Воронов