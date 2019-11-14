Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы». Так господин Туск отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости возобновить диалог с Россией.

«Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим, что Россия — это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме»,— сказал председатель Евросовета со сцены Колледжа Европы в Брюгге (цитата по Financial Times).

Политик добавил, что не разделяет взгляды президента Франции о необходимости пересмотреть стратегические отношения с Россией. По словам господина Туска, одним из главных испытаний на посту главы Евросовета была «агрессивная политика Кремля». «И я не сомневался, что стратегической целью Путина было не только вернуть контроль над территориями бывшего Советского Союза, но и систематически ослаблять Евросоюз, провоцируя внутренние разногласия»,— сказал господин Туск.

Ранее президент Франции заявил в интервью изданию The Economist, что Евросоюзу необходимо выстраивать диалог с Россией, и выразил надежду на создание сбалансированной модели отношений. Господин Макрон не исключил, что «перезагрузка» отношений ЕС и России может занять десять лет.