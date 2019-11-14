Вся власть — Додону

Политический кризис в Молдавии закончился в рекордные сроки. Парламент проголосовал за нового премьера Иона Кику и предложенный им состав кабинета. Ключевые посты заняли советники президента Игоря Додона — одного из самых пророссийских политиков на постсоветском пространстве. Молдавия 14 ноября пополнила список стран СНГ, в которых вся власть сосредоточена в руках одного человека, и превратилась в союзника Москвы.

Правительство советников

Политический кризис в Молдавии, начавшийся 12 ноября из-за развала правящей коалиции пророссийских социалистов и прозападного блока ACUM («Сейчас» — создан правыми партиями «Действие и солидарность» и «Платформа "Достоинство и правда"»), завершился уже в четверг. Президенту Игорю Додону, который является неформальным лидером Партии социалистов, понадобилось меньше двух дней, чтобы договориться с бывшими оппонентами из Демпартии о заключении мира и формировании нового кабинета.

С утверждением правительства решили не тянуть. Господин Додон 13 ноября провел консультации с парламентскими фракциями. На них пришли и представители ACUM. Президенту они предъявили ультиматум, заявив, что согласны только на кандидатуру только что уволенной Майи Санду, а ему посоветовали уйти в отставку. Предложение ожидаемо было отклонено.

С демократами разговор вышел конструктивный. Партия, которую Игорь Додон и Майя Санду совместными усилиями отстранили от власти в июне этого года, приняла все условия президента и согласилась проголосовать за сформированный им новый кабинет. В итоге 14 ноября голосами социалистов и демократов премьером был утвержден советник господина Додона Ион Кику.

Господин Кику не единственный чиновник, перебравшийся в правительство из президентской администрации. Главой МИДа стал советник Игоря Додона по внешней политике Аурелиу Чокой, министром обороны — советник в области обороны и национальной безопасности Виктор Гайчук. На этом посту господин Гайчук сменит Павла Войку, который до прихода в июне на пост главы Минобороны тоже был советником президента. В новом правительства Павел Войку будет министром внутренних дел.

Еще три советника Игоря Додона — Ион Пержу (курировал сельское хозяйство и публичное управление), Корнелиу Попович (занимался вопросами образования и культуры), Виорика Думбрэвяну (социальное развитие) — стали соответственно министрами сельского хозяйства, образования и здравоохранения. Минюст также возглавил близкий к президенту человек — юрист Партии социалистов Фадей Нагачевский.

Кабинет с видом на Москву

С назначением нового правительства ситуация в Молдавии радикально изменилась. Поскольку страна является парламентской республикой, полномочия президента сильно ограничены конституцией. Из-за этого Игорь Додон, избранный главой государства в 2016 году, раньше не мог существенно влиять на процессы, происходившие в сфере внешней политики, экономики, обороны и безопасности. Эта прерогатива была у правительства.

Но так как новый кабинет практически полностью укомплектован людьми, лояльными господину Додону, центр принятия решений теперь перемещается в администрацию главы государства. Так уже было, когда президентом республики с 2000 по 2009 год был Владимир Воронин.

С учетом того что нынешний молдавский лидер всегда был ориентирован на Москву, в ближайшее время можно ожидать возвращения Молдавии к полноценной работе в структурах СНГ. В последние годы страна в ней участвовала лишь формально. Если Игорь Додон исправно посещал саммиты государств Содружества, то на мероприятиях на уровне премьеров и глав министерств иностранных дел республику, как правило, представлял или посол, или, если речь шла о встрече глав правительств, министр экономики.

Должна наступить ясность и со статусом наблюдателя Молдавии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Республика получила его в мае 2018 года. Но тогда всю власть контролировала молдавская Демпартия, объявившая, что это ничего не значит, поскольку ни правительство, ни парламент не запрашивали никакого статуса в ЕАЭС. В Кишиневе иронизировали, что наблюдателем в союзе на самом деле стала не вся Молдавия, а только Игорь Додон.

Ничего не изменилось и после того, как в июне власть сменилась и социалисты вместе с ACUM назначили правительство Майи Санду. «Внутриполитические процедуры по статусу наших отношений с ЕАЭС не пройдены»,— говорил в сентябре в интервью “Ъ” тогдашний глава молдавского МИДа Нику Попеску. От кабинета Иона Кику вполне можно ожидать закрытия вопроса с ЕАЭС.

Избранный премьер-министр Молдавии Ион Кику Фото: EPA / Vostock Photo

Остается неясным, будет ли Кишинев двигаться дальше — от наблюдателя в ЕАЭС к членству. В программе Партии социалистов записано, что она выступает за евразийский, а не европейский вектор развития: «Наш путь в Таможенный союз, участие в строительстве Евразийского союза — это шанс на возрождение Молдовы». Там также отмечается, что партия будет добиваться денонсации соглашения об ассоциации с ЕС, которое Кишинев и Брюссель подписали пять лет назад.

Но дело в том, что резкие шаги в отношении Евросоюза чреваты дестабилизацией: молдавское общество в пропорции 50 на 50 делится на тех, кто хочет двигаться в сторону Москвы и курируемого ею ЕАЭС, и тех, кто выступает за евроинтеграцию. Причем сторонники европейского вектора — это самая активная, пассионарная и наиболее способная к уличной мобилизации часть населения.

Правда, со времени принятия социалистами программы в 2014 году Игорь Додон скорректировал свою позицию. Молдавский президент давно перестал говорить о необходимости разорвать соглашение об ассоциации. В недавнем интервью “Ъ”, отвечая на вопрос о перспективах членства страны в ЕАЭС, господин Додон заявил: «Мы бы хотели двигаться дальше, но нынешнее соглашение об ассоциации с ЕС нам этого не позволяет. Нужно начинать переговоры между ЕАЭС и ЕС. Думаю, это не за горами и вполне реально в ближайшее время. Очень надеюсь, что такой диалог будет и после этого все эти тонкости просто исчезнут».

За несколько часов до назначения нового кабинета молдавский президент написал на своей странице в Facebook, что правительство «сосредоточится на выполнении всех обязательств по отношению к внешним партнерам, продолжит имплементацию соглашения об ассоциации с ЕС, сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и другими международными организациями, проведение взвешенной внешней политики между Западом и Востоком».

Взаимодействие с Москвой возможно не только в геополитических вопросах. В Молдавии есть активы, к которым проявляет интерес российский бизнес.

Это аэропорт Кишинева, которым давно интересуется совладелец корпорации AEON Роман Троценко.

По информации “Ъ”, в России есть интерес и к расположенному на Дунае порту Джурджулешты — единственному выходу республики в Черное море.

Враги на будущее

С назначением нового правительства под контролем Игоря Додона оказались ключевые посты: президентский, премьерский и спикера парламента. Последний занимает председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная. Таким образом, господин Додон сосредоточил в своих руках всю власть в стране.

Нерешенным пока остается вопрос с прочным парламентским большинством, которое необходимо для принятия законов. У социалистов в законодательном органе 36 мест из 101. Блок ACUM, контролирующий 26 мандатов, ушел в жесткую оппозицию и вряд ли станет голосовать за инициативы своих оппонентов.

Демпартия (30 мест) хоть и помогла Игорю Додону уволить правительство Санду и назначить кабинет Кику, но не создавала с социалистами коалицию. Впрочем, демократы вполне могут ситуативно поддерживать те или иные законопроекты. Кроме того, в молдавском парламенте были прецеденты, когда депутаты, избранные от одной партии, потом переходили в другую, являющуюся реальной силой, или объявляли себя независимыми, но на деле поддерживали власть.

В любом случае вместе со всей полнотой власти молдавский президент получил врагов в виде блока ACUM и опасного соперника в лице Майи Санду.

Лидер партии «Действие и солидарность», лишившаяся поста премьера из-за конфликта с президентом по поводу назначения генпрокурора, выступает в образе непримиримого борца с коррупцией и жестко критикует главу государства за то, что он побоялся назначить реально независимого главу прокуратуры и, по сути, создал альянс с коррумпированными демократами, которых они вместе свергали этим летом.

«Некоторые мальчики, ненасытные, жаждущие власти и имущества, не просто нарушили свои обещания бороться с коррупцией, но они смотрят людям в глаза и врут. Обещали правительство технократов, но оно почти полностью состоит из советников Додона. Обещали не создавать альянс между демократами и социалистами, но он скреплен общими интересами, схемами, общим страхом тюрьмы»,— заявила экс-премьер в парламенте перед назначением нового кабинета.

Собеседник в близком окружении Майи Санду сказал “Ъ”, что она может принять участие в президентских выборах, намеченных на 2020 год.

Если это произойдет, лидер партии «Действие и солидарность» будет серьезным оппонентом для планирующего переизбраться действующего президента. Госпожа Санду участвовала в президентской кампании 2016 года вместе с Игорем Додоном, вышла с ним во второй тур и уступила с разрывом 67 тыс. голосов.

Президент кишиневского Института стратегических инициатив (ИСИ) Андрей Попов считает, что Майя Санду пытается обернуть отставку себе на пользу. «Она сейчас в имиджевом выигрыше. Показала, что не держится за кресло. Поставила интересы реформы юстиции и независимого прокурора выше сохранения власти и теперь воспринимается частью общества как главный борец за реформу, борец с коррупцией. А Додон выставляется как сила, противодействующая этому всему»,— сказал он “Ъ”.

Эксперт ИСИ экс-депутат Вадим Пистринчук также отмечает, что госпожа Санду ушла на пике рейтинга, к тому же разблокировав финансирование страны со стороны ЕС. «Самое плохое (для социалистов.— “Ъ”), что они отправили ее в отставку вместе с демократами. Все помнят, что такое Демпартия»,— указывает господин Пистринчук. Он не исключает, что европейцы могут снова заморозить финансирование, поскольку обуславливали выделение денег реформой юстиции, которая после увольнения Майи Санду оказалась под вопросом.

Бывший советник Майи Санду Владислав Кульминский заверил “Ъ”, что из политики она не уходит: «Это только начало». Он полагает, что Игорь Додон воссоздает в стране режим, существовавший при олигархе Владимире Плахотнюке и рухнувший в июне, когда Россия, ЕС и США поддержали коалицию ACUM и социалистов.

«Это будет реплика олигархического режима. Все институты будут использоваться для расправы над оппонентами и выкачивания доходов. Для внешних партнеров будет не комильфо ассоциироваться с таким режимом. Скорее всего, его ждет изоляция. Это самая глобальная ошибка Додона. Начался закат и его карьеры, и социалистов. Он получит внутри сильную объединенную оппозицию, у которой будет только одна мишень»,— отметил господин Кульминский.

Новая власть с мрачными прогнозами не согласна. «Нам дали шанс показать результат, и мы его покажем»,— сказал “Ъ” депутат-социалист Гайк Вартанян.

Премьер Ион Кику описал приоритеты кабинета так: развивать отношения и с ЕС, и с Россией, завершить реформу юстиции, привлечь инвестиции, индексировать пенсии, отремонтировать дороги, развивать туризм и IT-сектор.

С учетом того что до президентских выборов остался ровно год, самым заинтересованным в скорейшем выполнении этих обещаний является Игорь Додон.

Владимир Соловьев