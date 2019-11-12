Три ноги, желтая полоса, ромб и треугольник

Уже в 2020 году, как выяснил “Ъ”, на российских дорогах появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног. Это требование содержится в новой редакции ГОСТа по применению дорожных знаков, которую разработал институт РосдорНИИ по заказу Росавтодора. Также планируется запретить применять знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога» на прямоугольных щитах с желто-зеленым фоном. Кроме того, уточняется, что отсутствие желтой разметки у обочины не гарантирует водителю, что в этой зоне разрешена парковка.
Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) Минтранса по заказу Росавтодора при участии ГИБДД и Научного центра безопасности дорожного движения МВД разработал обновленные редакции стандартов ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 с требованиями и правилами применения знаков, разметки, светофоров и других технических средств организации движения. Документ находится «на последней стадии утверждения», рассказал “Ъ” начальник отдела инженерного обустройства автодорог РосдорНИИ Олег Кузьмин.
Согласно правилам дорожного движения (ПДД), они действуют до перекрестка или конца населенного пункта, не прерываясь в местах выезда из дворов. По новому ГОСТу знак «Парковка» запрет снимает. «Сегодня транспортные средства, установленные на оборудованной парковке после одного из знаков, запрещающих остановку или стоянку, могут быть оштрафованы и эвакуированы»,— пояснил “Ъ” Олег Кузьмин. При этом уточнено, что окончание желтой линии 1.4 не прекращает действие запрещающего знака 3.27 (остановка запрещена). Иными словами, если желтая разметка началась у указателя и закончилась на въезде из двора, а дальше не возобновилась, запрет парковки все равно сохраняется. Также уточнено, что знаки 3.20–3.22 о запрете обгона необходимо устанавливать с двух сторон двухполосных дорог (сейчас это лишь рекомендация).
У этих указателей специальная форма, чтобы их нельзя было перепутать с другими знаками, пояснил “Ъ” господин Кузьмин. Знак «Главная дорога» и «Уступите дорогу» применяются в паре, их устанавливают обычно с разных сторон перекрестка. Если один из них по какой-то причине отсутствует, то по оборотной стороне другого знака (например, «Уступи дорогу» в виде треугольника) водитель понимает, кому на перекрестке отдан приоритет в движении. Размещение указателей на щитах ухудшает информативность, поясняет Олег Кузьмин.
Информационную табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» можно будет применять на желтом фоне (как временный знак), устанавливая на временных переносных опорах и информационных щитах. Это позволит ее использовать для обозначения передвижных комплексов фиксации нарушений. Действующий ГОСТ разрешает применять 8.23 только для стационарных приборов. РосдорНИИ сейчас готовит методику для регионов по применению стационарных и мобильных камер, там зафиксируют правило ставить знаки перед зонами контроля, в конце ноября ее планируется утвердить.
С учетом опыта Москвы во всех городах разрешат использовать комбинацию нескольких изображений знаков на одном поле: например, знака «Парковка» с табличкой «Инвалид» или «Платные услуги». Платные парковки можно будет обозначать синей прерывистой разметкой 1.7.
Проблема старого ГОСТа — запрет пересечения транспорта и пешеходов в одной фазе светофора, рассказал “Ъ” член общественного совета при минтрансе Московской области Андрей Мухортиков. «Это правильно с точки зрения безопасности движения, но в некоторых местах пешеходов мало, дополнительные светофоры провоцируют задержки,— говорит он.— Нужно разрешить организаторам движения совмещать пешеходный переход и правый поворот без светофора». Жесткий запрет в новом стандарте решено снять.
«По желтой разметке водители не смогут понять, где запрещено парковаться,— это неудобно,— отмечает Андрей Мухортиков.— Типичная ситуация — выезжаешь из двора направо, желтой разметки нет, паркуешь машину. А оказывается слева за сто метров стоит знак 3.27. Лишнее информирование в виде желтой линии необходимо, чтобы избежать штрафа и эвакуации». «С другой стороны, водители лишний раз не будут надеяться, что раз разметки нет, то можно машину ставить,— говорит юрист Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов.— Зимой и осенью часто бывает ситуации, что разметку припорошило снегом или засыпало листвой, машину увозят, автомобилист пытается доказать, что не был виноват. Новое требование должно минимизировать подобные случаи».
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