Три ноги, желтая полоса, ромб и треугольник

Уже в 2020 году, как выяснил “Ъ”, на российских дорогах появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног. Это требование содержится в новой редакции ГОСТа по применению дорожных знаков, которую разработал институт РосдорНИИ по заказу Росавтодора. Также планируется запретить применять знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога» на прямоугольных щитах с желто-зеленым фоном. Кроме того, уточняется, что отсутствие желтой разметки у обочины не гарантирует водителю, что в этой зоне разрешена парковка.

Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) Минтранса по заказу Росавтодора при участии ГИБДД и Научного центра безопасности дорожного движения МВД разработал обновленные редакции стандартов ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 с требованиями и правилами применения знаков, разметки, светофоров и других технических средств организации движения. Документ находится «на последней стадии утверждения», рассказал “Ъ” начальник отдела инженерного обустройства автодорог РосдорНИИ Олег Кузьмин.

Уточняется зона действия знаков 3.27–3.30, запрещающих стоянку и остановку.

Согласно правилам дорожного движения (ПДД), они действуют до перекрестка или конца населенного пункта, не прерываясь в местах выезда из дворов. По новому ГОСТу знак «Парковка» запрет снимает. «Сегодня транспортные средства, установленные на оборудованной парковке после одного из знаков, запрещающих остановку или стоянку, могут быть оштрафованы и эвакуированы»,— пояснил “Ъ” Олег Кузьмин. При этом уточнено, что окончание желтой линии 1.4 не прекращает действие запрещающего знака 3.27 (остановка запрещена). Иными словами, если желтая разметка началась у указателя и закончилась на въезде из двора, а дальше не возобновилась, запрет парковки все равно сохраняется. Также уточнено, что знаки 3.20–3.22 о запрете обгона необходимо устанавливать с двух сторон двухполосных дорог (сейчас это лишь рекомендация).

Запрещено применять знаки «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета.

У этих указателей специальная форма, чтобы их нельзя было перепутать с другими знаками, пояснил “Ъ” господин Кузьмин. Знак «Главная дорога» и «Уступите дорогу» применяются в паре, их устанавливают обычно с разных сторон перекрестка. Если один из них по какой-то причине отсутствует, то по оборотной стороне другого знака (например, «Уступи дорогу» в виде треугольника) водитель понимает, кому на перекрестке отдан приоритет в движении. Размещение указателей на щитах ухудшает информативность, поясняет Олег Кузьмин.

Информационную табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» можно будет применять на желтом фоне (как временный знак), устанавливая на временных переносных опорах и информационных щитах. Это позволит ее использовать для обозначения передвижных комплексов фиксации нарушений. Действующий ГОСТ разрешает применять 8.23 только для стационарных приборов. РосдорНИИ сейчас готовит методику для регионов по применению стационарных и мобильных камер, там зафиксируют правило ставить знаки перед зонами контроля, в конце ноября ее планируется утвердить.

С учетом опыта Москвы во всех городах разрешат использовать комбинацию нескольких изображений знаков на одном поле: например, знака «Парковка» с табличкой «Инвалид» или «Платные услуги». Платные парковки можно будет обозначать синей прерывистой разметкой 1.7.

Стандарты планируется ввести в действие в первом квартале 2020 года, рассказали “Ъ” в Росстандарте. Одновременно потребуются и изменения в ПДД.

Проблема старого ГОСТа — запрет пересечения транспорта и пешеходов в одной фазе светофора, рассказал “Ъ” член общественного совета при минтрансе Московской области Андрей Мухортиков. «Это правильно с точки зрения безопасности движения, но в некоторых местах пешеходов мало, дополнительные светофоры провоцируют задержки,— говорит он.— Нужно разрешить организаторам движения совмещать пешеходный переход и правый поворот без светофора». Жесткий запрет в новом стандарте решено снять.

«По желтой разметке водители не смогут понять, где запрещено парковаться,— это неудобно,— отмечает Андрей Мухортиков.— Типичная ситуация — выезжаешь из двора направо, желтой разметки нет, паркуешь машину. А оказывается слева за сто метров стоит знак 3.27. Лишнее информирование в виде желтой линии необходимо, чтобы избежать штрафа и эвакуации». «С другой стороны, водители лишний раз не будут надеяться, что раз разметки нет, то можно машину ставить,— говорит юрист Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов.— Зимой и осенью часто бывает ситуации, что разметку припорошило снегом или засыпало листвой, машину увозят, автомобилист пытается доказать, что не был виноват. Новое требование должно минимизировать подобные случаи».

Иван Буранов