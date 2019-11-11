Россия вошла в десятку самых пьющих стран мира

Россия вместе с Венгрией оказались на седьмом месте рейтинга стран с высоким потреблением алкоголя на душу населения в 2017 году. В среднем россиянин выпивает 11,1 л алкоголя в год, говорится в докладе Организации экономического развития сотрудничества «Здоровье вкратце».
В десятку самых пьющих стран вошли:
Меньше всего употребляют алкоголь в Индонезии (0,3 л), Турции (1,4 л), Израиле (2,6 л). Всего в рейтинге представлено 45 стран.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала самыми пьющими странами Литву, Чехию и Германию. Россия в десятку лидеров этого рейтинга не попала.
Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект о воссоздании системы медицинских вытрезвителей. Правительство в целом поддержало инициативу.
Подробнее о возможном возвращении вытрезвителей в России читайте в материале “Ъ” «Трезвость сообразят на двоих».
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