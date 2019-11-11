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Россия вошла в десятку самых пьющих стран мира

Россия вместе с Венгрией оказались на седьмом месте рейтинга стран с высоким потреблением алкоголя на душу населения в 2017 году. В среднем россиянин выпивает 11,1 л алкоголя в год, говорится в докладе Организации экономического развития сотрудничества «Здоровье вкратце».

В десятку самых пьющих стран вошли:

  1. Литва — 12,3 л;
  2. Австрия — 11,8 л;
  3. Франция — 11,7 л;
  4. Чехия — 11,6 л;
  5. Люксембург — 11,3 л;
  6. Латвия и Ирландия — 11,2 л;
  7. Россия и Венгрия — 11,1 л;
  8. Германия — 10,8 л;
  9. Португалия — 10,7 л;
  10. Польша — 10,6 л.

Меньше всего употребляют алкоголь в Индонезии (0,3 л), Турции (1,4 л), Израиле (2,6 л). Всего в рейтинге представлено 45 стран.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала самыми пьющими странами Литву, Чехию и Германию. Россия в десятку лидеров этого рейтинга не попала.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект о воссоздании системы медицинских вытрезвителей. Правительство в целом поддержало инициативу.

Подробнее о возможном возвращении вытрезвителей в России читайте в материале “Ъ” «Трезвость сообразят на двоих».

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