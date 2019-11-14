В Госдуме предложили разрешить Путину неограниченно продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ

Комитет Госдумы по образованию и науке подготовил поправку к законопроекту о подготовке обучающихся, которая разрешает продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное количество раз, сообщил ТАСС. Поправки разработаны ко второму чтению законопроекта.

Для ректоров государственных вузов установлен предельный возраст службы в 65 лет, который может быть продлен до 70 лет. Для МГУ и СПбГУ действует особый порядок: ректоров этих вузов назначает указом президент, он же может продлить их полномочия на новый пятилетний срок после достижения ими 65-летнего возраста.

Виктор Садовничий возглавляет МГУ с 1992 года, в апреле ему исполнилось 80 лет. Его полномочия продлевались уже дважды — в декабре 2009-го и декабре 2014-го.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что ректор МГУ может стать президентом университета или перейти на одну из должностей в научно-технологической долине МГУ. Источники СМИ утверждали, что на место господина Садовничего рассматривается «политическая фигура». Среди обсуждаемых кандидатов — действующий проректор МГУ, начальник управления научной политики и организации научных исследований университета Андрей Федянин.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Николай Кропачев (60 лет) возглавляет СПбГУ с 2008 года. Он также дважды (в 2009 и 2014 годах) переназначался на должность ректора указом президента.