Сбербанк меняет финансового директора

Проработавший более 10 лет в Сбербанке главный финансовый директор (CFO) Александр Морозов покидает свой пост с июля 2020 года. Во вторник наблюдательный совет кредитной организации утвердил его уход и преемника, которым станет ранее возглавлявшая финансовую службу «Русала» Александра Бурико. Господин Морозов продолжит трудиться в Сбербанке, но в новом качестве.

На заседании наблюдательного совета Сбербанка 12 ноября был рассмотрен вопрос об изменении состава правления банка, а именно: о выходе из состава правления руководителя блока «Финансы», зампреда правления Александра Морозова. Он проработал в группе «Сбербанк» более 10 лет, под его управлением и была создана действующая финансовая служба, включающая единую и централизованную функцию управления финансами группы, современную систему управленческой отчетности и бизнес-планирования, платформу управления активами и пассивами, налоговую функцию и систему работы с инвесторами и акционерами. За большой вклад и достижения Александр награжден благодарностями президента и правительства Российской Федерации, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, серебряным знаком Сбербанка, ему присвоено звание заслуженного экономиста РФ.

Новым руководителем блока «Финансы» в 2020 году будет назначена Александра Бурико, в настоящий момент начинающая свою работу в Сбербанке в качестве советника председателя правления. С 1 января 2020 года она будет назначена старшим вице-президентом, руководителем блока «Финансы», а Александр Морозов в качестве заместителя председателя правления будет куратором блока «Финансы». В должности руководителя блока «Финансы» госпожа Бурико будет отвечать за департамент финансов, казначейство, департамент учета и отчетности, управление налогового планирования, центр по работе с инвесторами, а также за дирекцию по управлению и исследованию данных блока.

Александра Бурико пришла в банк с поста финансового директора компании «Русал», до этого она 16 лет работала в компании KPMG.

Госпожа Бурико продолжает исполнять свои обязанности в Русале до 1 января 2020 года. В компании уже запущен поиск кандидата на освобождаемую позицию, о новом назначении будет объявлено до 1 января.

Господин Морозов, комментируя свой уход, отметил, что «пришло время двигаться дальше». Председатель правления банка Герман Греф отметил, что Александр Морозов покидает пост по своей инициативе, он продолжит работу в составе группы Сбербанка в новом качестве.

Отдел финансов