СКР возбудил еще два дела после стрельбы в благовещенском колледже

Следственный комитет России (СКР) возбудил еще два уголовных дела после стрельбы в колледже Благовещенска: о необеспечении надлежащей охраны (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Ранее стало известно, что Росгвардия по поручению директора Виктора Золотова проверит ЧОП, охранявший колледж.

Охраной колледжа занимался «Сириус-А», последний раз Росгвардия проверяла эту организацию в мае прошлого года, сообщает Daily Storm. Начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин рассказал ТАСС, что работающий в учебном заведении охранник не был «оформлен соответствующим образом», он «никакого разряда по охранной деятельности не имел». Как сообщает СКР, мужчина, который осуществлял охрану учебного корпуса, задержан.

На портале госзакупок есть информация о проводившемся в январе 2019 года конкурсе на оказание услуг по охране колледжа. Согласно документации, стоимость одного рабочего часа охранника составляет 145 руб. В техзадании закупки указано, что в колледже предполагается пять постов охраны с одним сотрудником на каждом — в трех учебных корпусах и двух студенческих общежитиях. В должностных инструкциях, приведенных в ТЗ, сказано, что при чрезвычайной ситуации охранник должен вызвать группу быстрого реагирования и доложить дежурной части полиции, а «при возникновении чрезвычайных ситуаций принять меры по эвакуации и спасению преподавателей, учащихся, работников, посетителей, лиц проживающих в студенческом общежитии, сохранению материальных ценностей, имущества и документов».

СКР опубликовал видео работы следователей на месте преступления. На кадрах можно увидеть гильзы и следы крови в аудитории колледжа. Как сообщил руководитель областного СКР Станислав Белянский, студент пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете. «Установлено, что студент четвертого курса 2000 года рождения пронес мимо охраны за спиной в рюкзаке ружье, зарядил его в туалете... Разберемся с ЧОПом и с должностными лицами, которые не обеспечили должный контроль за безопасностью в учебном заведении»,— сказал господин Белянский (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, утром 14 ноября учащийся Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске открыл там стрельбу. Трое молодых людей (17, 19 и 20 лет) пострадали, погиб 19-летний парень и сам стрелок — по информации СКР, он покончил с собой. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений (п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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Областной Минздрав сообщил, что всем пострадавшим сделали операции. Один юноша находится в стабильно тяжелом состоянии с многочисленными огнестрельными ранениями, второй — в отделение политравмы в состоянии средней тяжести (получил ранение таза и ягодичной области), а третий молодой человек сейчас в реанимации в тяжелом состоянии (от выстрелов пострадали шея, задняя часть головы, затылочная область и левое надплечье).

В СМИ обсуждается несколько версий произошедшего. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что студент открыл огонь после удаления из аудитории за опоздание. По информации Baza, 19-летний Данил Засорин (первоначально называлась другая фамилия — Зацепин) начал стрелять после того, как ему сделали замечание за курение в коридоре колледжа. Ружье Иж-8 он принес на занятия и спрятал под верхней одеждой. Полицейские, по сообщению Baza, ворвались в здание, открыли огонь на поражение и ранили стрелка. Также причиной инцидента мог стать конфликт между студентами.