Мединский сравнил обвиненного в убийстве историка Соколова с Джокером

Министр культуры Владимир Мединский сравнил бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении своей аспирантки, с Джокером, главным героем одноименного фильма. Господин Мединский возглавляет Российское военно-историческое общество, в научный совет которого входил господин Соколов. После убийства аспирантки имя историка исчезло с сайта организации.

Фильм «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли вышел в российском прокате в начале октября. В картине показано рождение антигероя в жанре психологической драмы. Фильм получил неоднозначные отзывы и имел коммерческий успех в мировом и российском прокате.

«Раньше меня спрашивали про Джокера, теперь про Олега Соколова. Так и хочется сказать: если вам так нравится Джокер, почему вам не нравится Олег Соколов?» — ответил на вопрос о своем отношении к арестованному историку министр, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме (цитата по «Интерфаксу»).

Владимир Мединский также выразил озабоченность резонансом дела. «Стыдно, когда СМИ занимаются такой галиматьей и белибердой»,— сказал он.

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Олег Соколов Фото: Елена Горбачева / Коммерсантъ, Коммерсантъ

Напомним, 11 ноября историк, доцент СПбГУ, специалист по военной истории Франции Олег Соколов был арестован в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве своей бывшей студентки. Историк признал вину. Олегу Соколову будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Об обстоятельствах дела — в материале “Ъ” «Петербургский доцент реконструировал убийство».

Показания историка — в материале “Ъ” «"Она стала беситься при упоминании моих детей"».