ВЦИОМ: россияне стали меньше бояться беспорядков и начала военных действий

Россияне больше всего боятся роста социальной несправедливости, снижения доходов и отказа в медпомощи, следует из опроса ВЦИОМа за октябрь 2019 года. По сравнению с прошлым месяцем россияне стали меньше бояться беспорядков, связанных с акциями протестов против власти, подорожания необходимых товаров и снижения доходов.
Чего боятся россияне:
Больше всего беспорядков, по данным ВЦИОМа, боятся люди в возрасте до 24 лет (56%), роста социальной несправедливости и снижения доходов больше всего опасаются россияне в возрасте 45–59 лет (72% и 71% соответственно). По сравнению с январем 2019 года подорожания товаров стало бояться на 12 процентных пунктов меньше россиян (58% в октябре против 70% в январе).
В опросе принимало участие 1,8 тыс. совершеннолетних россиян. С ними проводилось телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Напомним, по данным «Левада-центра», больше всего россияне боятся болезни близких людей, мировой войны, произвола властей и болезни. Произвола властей россияне боятся больше смерти.
Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Страхи россиян расставили по местам».
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