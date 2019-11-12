ВЦИОМ: россияне стали меньше бояться беспорядков и начала военных действий

Россияне больше всего боятся роста социальной несправедливости, снижения доходов и отказа в медпомощи, следует из опроса ВЦИОМа за октябрь 2019 года. По сравнению с прошлым месяцем россияне стали меньше бояться беспорядков, связанных с акциями протестов против власти, подорожания необходимых товаров и снижения доходов.

Чего боятся россияне:

роста социальной несправедливости, неравенства между людьми — 68% (столько же в сентябре);

снижения доходов — 63% (в сентябре — 66%);

отказа в оказании бесплатной медпомощи, плохого качества помощи — 58% (в сентябре — 59%);

подорожания товаров и невозможности их покупки — 58% (в сентябре — 62%);

беспорядков внутри страны, вызванных акциями протеста против власти,— 39% (в сентябре — 43%);

разгула преступности — 36% (в сентябре — 34%);

потери работы — 35% среди работающих (в сентябре — 33%);

обострения конфликтов между Россией и другими странами, начала военных действий — 20% (в сентябре — 22%).

Больше всего беспорядков, по данным ВЦИОМа, боятся люди в возрасте до 24 лет (56%), роста социальной несправедливости и снижения доходов больше всего опасаются россияне в возрасте 45–59 лет (72% и 71% соответственно). По сравнению с январем 2019 года подорожания товаров стало бояться на 12 процентных пунктов меньше россиян (58% в октябре против 70% в январе).

В опросе принимало участие 1,8 тыс. совершеннолетних россиян. С ними проводилось телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Напомним, по данным «Левада-центра», больше всего россияне боятся болезни близких людей, мировой войны, произвола властей и болезни. Произвола властей россияне боятся больше смерти.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Страхи россиян расставили по местам».