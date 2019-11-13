Президиум Верховного суда поддержал декларантов

Президиум Верховного суда (ВС) вслед за его пленумом дал разъяснения относительно гарантий для декларантов. Поводом для этого явилось уголовное преследование бизнесмена Валерия Израйлита, поводом для которого в частности стали сведения, указанные в его декларации. ВС отметил, что декларантов нельзя преследовать не только в уголовном, но и административном порядке за те данные, которые они добровольно заявили налоговикам.

Перед президиумом ВС был поставлен вопрос (.pdf): какие гарантии для декларантов и лиц, информация о которых содержится в декларации, касающиеся привлечения их к административной ответственности и ответственности за налоговые правонарушения, предусматриваются федеральным законодательством?

Высшая судебная инстанция указала, что в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, сведения, содержащиеся в декларации и документах, прилагаемых к ней, признаются налоговой тайной.

Режим хранения таких сведений и документов и доступа к ним обеспечивают исключительно налоговые органы. «Иные государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к таким сведениям и документам»,— отметил президиум ВС, подчеркнув, что такие сведения и документы не могут быть получены даже на основании судебного решения либо по запросу суда.

Они могут быть истребованы только по запросу самого декларанта.

При этом президиум ВС разъяснил, что сведения, указанные декларантом, не могут быть использованы в качестве основания для возбуждения производства по делу об административном правонарушении и налоговом правонарушении в его отношении. Нельзя использовать эти данные и против номинального владельца имущества, а также в качестве доказательства в рамках дела об административном и (или) налоговом правонарушении.

В президиуме ВС подчеркнули, что коллизии между соответствующими нормами других федеральных законов и федеральным законом от 8 июня 2015 года №140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов» должны разрешаться в пользу последнего, исходя из того, что он предусматривает в отношении «отдельных категорий лиц дополнительные гарантии их прав и свобод».

Напомним, что правовая коллизия сложилась вокруг уголовного дела председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и отмывании похищенного (ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ).

Бизнесмен Валерий Израйлит Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На основании сведений из спецдекларации господина Израйлита в обвинении затем появилась ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Как неоднократно сообщал “Ъ”, бизнесмен обвиняется в том, что он, используя аффилированные компании, организовал поставку бывших в употреблении труб ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга», выдав их за новые. Ущерб был оценен следствием в 3,2 млрд руб.

На заседании Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга, где дело слушается по существу, прокуратура заявила, что налоговая декларация была включена в обвинительное заключение «излишне», а потому ссылаться на нее сторона обвинения не собирается. Несмотря на это, адвокаты обратились за разъяснениями в Верховный суд России. 30 октября ВС по инициативе его председателя Вячеслава Лебедева запретил использование декларации об амнистии капитала против бизнеса. В частности, указанные там данные не могут служить основанием для возбуждения уголовного дела, использоваться в качестве доказательств и изыматься по решению суда. Любые противоречия в законодательстве должны трактоваться в пользу закона об амнистии капитала, решил ВС.

Николай Сергеев