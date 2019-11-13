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Сбербанк считает услугу по доставке карт клиентам «тупиковой ветвью эволюции»

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис назвал услугу по доставке физических карт клиентам «тупиковой ветвью эволюции». Накануне Сбербанк заявил о запуске доставки в тестовом режиме.

«В целом мы считаем, что это направление деятельности — тупиковая ветвь эволюции, потому что в Российской Федерации почти 100% магазинов принимают не только физические карты, но и карты, размещенные в ваших мобильных устройствах»,— объяснил господин Хасис в ходе пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Он считает, что в течение нескольких лет доставка будет осуществляться «по воздуху, через интернет в ваше устройство напрямую». «Поскольку спрос на это есть, то мы эту услугу, конечно, запустим, и она будет работать — доставка физических карт тоже»,— сказал зампред банка.

Сбербанк ранее решил освоить сервис по доставке банковских карт клиентам на дом, который уже предоставляется другими крупнейшими банками. Сейчас в рамках пилотного проекта тестируется платная доставка перевыпущенных карт (в Москве стоимость доставки составляет 500 руб.), а с декабря будет запущена доставка новых. Сбербанк планирует доставлять карты собственной службой.

Участники рынка считают, что процесс организации своей доставки с нуля для банка такого масштаба весьма сложен, но, с другой стороны, исключительное положение Сбербанка на рынке поможет продвижению проекта.

Подробнее — в материале “Ъ” «Сбербанк пошел в разнос».

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