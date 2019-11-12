Лавров о подготовке России к выборам в США: мы решим проблему, не волнуйтесь

Главу МИД РФ Сергея Лаврова спросили на Парижском форуме мира о том, «как Россия готовится» к выборам президента США, намеченным на ноябрь 2020 года. Господин Лавров ответил шуткой.

«Мы решим проблему, не волнуйтесь»,— сказал глава МИД России, после чего рассмеялся (цитата по «РИА Новости»).

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Глава Минюста США Уильям Барр, шеф Пентагона Марк Эспер, бывший и. о. министра нацбезопасности Кевин Макалинан, и. о. директора национальной разведки Джозеф Магуайр, директор ФБР Кристофер Рэй утверждают, что Россия, Иран и Китай попытаются вмешаться в американские президентские выборы.

Напомним, в мае 2017 года США начали расследование предполагаемого «российского вмешательства» в выборы 2016 года, дело курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. В марте 2019 года следствие объявило, что в ходе разбирательства были выявлены многочисленные попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку в США, однако заявить о сговоре между Дональдом Трампом и Россией нельзя из-за недостаточного количества улик.

Подробнее об итогах «российского дела» — в материале “Ъ” «Прокурор выступил с последним словом».