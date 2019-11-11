Путин о космодроме Восточный: воруют сотнями миллионов, порядок навести не удалось

Президент России Владимир Путин считает, что на космодроме Восточный до сих пор не удалось навести порядок. Несмотря на большое количество уголовных дел и реальные сроки заключения, там «воруют сотнями миллионов».

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует»,— сказал господин Путин на совещании с правительством (цитата по ТАСС).

Космодром Восточный находится в Амурской области. Это первый национальный космодром России гражданского назначения. Строительные работы на нем начались в 2012 году. Генпрокуратура выявила 17 тыс. нарушений в течение 2014–2018 годов. Возбуждено 140 уголовных дел. Общий ущерб оценивается в 10 млрд руб.

Президент надеется, что должным образом будет выстроена работа при диверсификации производства в сфере оборонно-промышленного комплекса. Владимир Путин намерен обратиться в прокуратуру и следственные органы, чтобы они следили за этим «так же, как и контрольное управление президента». «Прошу проработать все эти вопросы и наладить действенный эффективный контроль за проведением закупок»,— сказал глава государства.

Подробнее об уголовных делах, связанных с космодромом Восточный, читайте в материалах “Ъ”.