Чикатило — не водила

Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и вообще заниматься автоперевозками. Соответствующий законопроект разработал Минтранс по поручению президента Владимира Путина. Инициатива принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину, по словам которого, «вряд ли кому-то хочется попасть пассажиром к такому водителю». В Госдуме инициативу поддержали.

Минтранс подготовил и опубликовал на regulations.gov.ru законопроект, запрещающий юрлицам и ИП допускать к управлению таксомоторами, автобусами, троллейбусами и трамваями лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование» (в случаях, когда преступления были признаны тяжкими и особо тяжкими), «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации».

Условный срок не будет при этом препятствием для управления транспортным средством.

В течение 120 дней после принятия закона все лица, «трудовая деятельность которых связана с управлением транспортными средствами при перевозке пассажиров такси, автобусами, троллейбусами, трамваями», должны будут предоставить работодателю справку из полиции о судимости. Без такой справки компании обязаны будут отстранить работника от управления машиной.

В законе «О государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей» появится норма, запрещающая гражданам, желающим перевозить пассажиров, регистрироваться в качестве ИП при наличии судимости.

Поручение разработать законопроект президент Владимир Путин дал еще в сентябре 2017 года после заседания Госсовета по теме пассажирских перевозок. Проблему обозначил мэр Москвы Сергей Собянин. «Огромное количество людей работает с неснятой судимостью за тяжкие преступления,— говорил он на Госсовете.— К чему это ведет: у нас на такси работают люди, осужденные за грабежи, кражи, убийства и так далее. Вряд ли кому-то хочется попасть пассажиром к такому водителю». Глава государства поручил «проработать этот вопрос» до 15 декабря 2017 года, но законопроект Минтранс подготовил только сейчас.

Ведомство в пояснительной записке ссылается на данные департамента транспорта Москвы за август 2017 года: во время операции «Заслон» полиция в течение недели выявила девять водителей такси, осужденных ранее за убийство, двоих — за захват заложников, пятерых — за изнасилования. «В настоящее время имеется рост насильственных преступлений, совершаемых не только на почве личностных неприязненных отношений, но из хулиганских побуждений, а также для удовлетворения определенных физиологических потребностей,— говорят в Минтрансе.— Экспертами отмечается низкая вероятность возможного перевоспитания таких преступников».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков законопроект поддержал «концептуально». «Нам надо отсеивать тех, у кого есть склонность к совершению преступлений,— говорит он.— Но обмен данными между компаниями и МВД должен быть в цифровом виде. Все эти справки из полиции попахивают Советским Союзом, надо уходить от бумажного документооборота». Нападение на пассажиров — один из самых распространенных инцидентов в такси, при этом он самый сложный для урегулирования, так как «не подпадает под действие страхования в такси и связан с тяжелыми процедурами в следственных органах», говорит эксперт по такси, правозащитник Елена Гращенкова. «Потерпевшие в результате изнасилования таксистами женщины зачастую просто отказываются от восстановления своих прав,— поясняет она.— Поэтому считаю инициативу очень правильной мерой, но недостаточной. На мой взгляд, при устройстве на работу в такси также необходимо предъявлять свежие справки от психиатра, а в идеале — ввести именное разрешение на водителя такси, которое будет аннулироваться пожизненно в случае серьезных правонарушений».

Иван Буранов