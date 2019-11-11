Главные новости к утру 11 ноября

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку после того, как армия потребовала его ухода. Он назвал ситуацию в стране госпереворотом. Также в отставку подало все высшее руководство страны. Позже господин Моралес сообщил, что его пытаются незаконно арестовать. Власть в стране приняла вторая вице-спикер сената Жанин Аньес, пообещав проведение новых президентских выборов. Смену власти в Боливии осудили Куба и Венесуэла.

Адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Александра Лося, погиб в Житомирской области Украины. По данным полиции, адвокат погиб во время конфликта на охоте. О деле Вороненкова

Адвокаты доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова планируют минимизировать возможное наказание для своего подзащитного, сообщила «Фонтанка». Защита хочет убедить следствие в том, что он убил девушку в результате сильного душевного волнения. Адвокаты не станут добиваться признания историка невменяемым, поскольку это поставит под сомнение его ученую квалификацию. О деле

Государство согласовало окончательную схему консолидации с «Ростелекомом» сотового оператора Tele2, сообщил “Ъ” источник. Предполагается, что в ходе сделки нынешний совладелец Tele2 ВТБ выкупит допэмиссию «Ростелекома», которая может оцениваться примерно в 56 млрд руб.

«МегаФон» первым из российских операторов связи начал продажи на входящем в AliExpress маркетплейсе Tmall, рассказали “Ъ” в операторе связи. Компания станет там единственным официальным реселлером продукции Apple, спрос на которую на площадке высок.

О предстоящих 11 ноября событиях читайте в анонсе “Ъ”.