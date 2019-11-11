Куба и Венесуэла осудили смену власти в Боливии

Кубинские власти считают отставку президента Боливии Эво Моралеса государственным переворотом, сообщил глава МИД страны Бруно Родригес. С аналогичной оценкой выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«МИД Кубы решительно осуждает государственный переворот в Боливии и выражает солидарность с братом-президентом Эво Моралесом, символом борьбы коренных народов нашей Америки»,— написал господин Родригес в Twitter. Президент республики Мигель Диас-Канель отметил, что отставка господина Моралеса угрожает демократии в Боливии. «Выражаем наше осуждение государственного переворота и солидарность с братом президентом Эво Моралесом»,— заявил он в Twitter.

В свою очередь господин Мадуро также осудил смену власти в Боливии. «Социальные и политические мировые движения, мы заявляем о мобилизации для сохранения жизни коренных народов Боливии, ставших жертвами расизма»,— говорится в заявлении главы Боливарианской республики в Twitter.

Напомним, ранее сегодня господин Моралес подал в отставку после того, как Вооруженные силы страны потребовали его ухода. Отставка произошла на фоне акций протеста после недавнего проведения президентских выборов, на которых победил господин Моралес. Противник президента на выборах Карлос Меса не признал итоги выборов. В ходе протестов в стране пострадало как минимум 30 человек. Они были ранены при столкновении сторонников и противников президента.