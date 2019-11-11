Принявшая власть в Боливии вторая вице-спикер сената проведет новые президентские выборы

Вторая вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила, что верховная власть в стране переходит ей. Местному телеканалу Unitel она пообещала, что проведет новые президентские выборы. Ранее сегодня в отставку подали президент страны Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры двух палат парламента страны.

«В понедельник я буду в Ла-Пасе, чтобы официально взять на себя ответственность в рамках передачи власти для созыва новых выборов»,— сказала госпожа Аньес. Отметим, что отставки министров, губернаторов и глав городских администраций продолжаются.

Напомним, ранее сегодня господин Моралес подал в отставку после того, как Вооруженные силы страны потребовали его ухода. Куба и Венесуэла осудили смену власти в Боливии.

Отставка произошла на фоне акций протеста после недавнего проведения президентских выборов, на которых победил господин Моралес. Противник президента на выборах Карлос Меса не признал итоги выборов. В ходе протестов в стране пострадало как минимум 30 человек. Они были ранены при столкновении сторонников и противников президента.