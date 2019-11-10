Президент Боливии Моралес заявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление. Ранее Вооруженные силы Боливии потребовали ухода президента, чтобы обеспечить стабильность в стране.

«Я ухожу в отставку, потому что наши братья и сестры, работающие на государственной службы, не продолжают подвергались преследованию. Я очень сожалею об этом гражданском перевороте. Я хочу сказать вам, братья и сестры, борьба не закончена. Мы продолжим борьбу за равенство за мир»,— сказал господин Моралес в своем обращении. Он выразил надежду, что беспорядки в стране прекратятся уже вечером. Кроме того, в отставку подал вице-президент страны Альваро Гарсиа Линера, спикер палаты депутатов Виктор Борда, министр планирования и координации Боливии Марианна Прадо, председатель Высшего избирательного суда страны Мария Эухения Чоке, глава таможенного департамента Марлен Ардайя, генпрокурор Пабло Дидерих, а также несколько депутатов верхней палаты парламента.

Позже спикер сената Боливии Адриана Сальватьерра, которой, согласно конституции, должна была перейти власть в стране, также подала в отставку, сообщила газета El Deber. «Мы хотим, чтобы этот конфликт прекратился... Я заявляю о своей отставке, аналогично тому, как это сделали Эво и Альваро»,— приводит издание слова спикера сената.

Ранее Вооруженные силы Боливии потребовали ухода господина Моралеса. «Проанализировав внутренний конфликт в стране, мы просим президента государства отказаться от своего президентского мандата, что позволит восстановить мир и поддержит стабильность на благо Боливии»,— заявлял командующий ВС страны Уильямс Калиман (цитата по Reuters). Кроме того, боливийские ВС провели воздушные и наземные операции для «нейтрализации» вооруженных группировок, действующих вне закона. О каких группировках идет речь, в заявлении военных не указывается.

Напомним, в ходе протестов в Боливии пострадало как минимум 30 человек. Они были ранены при столкновении сторонников и противников господина Моралеса, который победил на недавно прошедших выборах. Акции проходят в нескольких городах страны.

Противник президента на выборах Карлос Меса не признал итоги выборов. Господин Моралес назвал протесты в стране в связи с его переизбранием попыткой государственного переворота.