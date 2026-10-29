Главпочтамт в Луганске приостановил работу после атаки БПЛА
Центральное отделение государственного предприятия «Почта ЛНР» в Луганске приостановило работу при ударе беспилотника по зданию. Об этом сообщила пресс-служба компании в «Максе». Отделение расположено по адресу: ул. Почтовая, д. 22.
По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, сегодня утром ВСУ нанесли массированный удар по центру Луганска. При атаке повреждены жилые дома, здание госархива, автостоянка и гражданская инфраструктура. Господин Пасечник также упоминал об ударе по отделению почты. В шести муниципалитетах республики нет электричества.