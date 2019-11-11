На Украине погиб адвокат подозреваемого по делу Вороненкова

Адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Александра Лося, погиб в Житомирской области Украины, сообщила газета «Украинская правда» со ссылкой на региональную полицию и другого адвоката Владислава Добоша. По данным полиции, адвокат погиб во время конфликта на охоте.

«Предварительно установлено, что сторонами возник конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие. В результате смертельную травму получил 41-летний киевлянин»,— говорится в сообщении полиции. Господин Добош отметил, что в ходе конфликта погиб именно Святослав Пархоменко. «Довольно странная ситуация, зная Святослава»,— приводит издание слова адвоката.

В октябре в перестрелке в Харькове погиб Владимир Борох — свидетель по делу об убийстве господина Вороненкова. По данным источников, двое нападавших скрылись с места происшествия на автомобиле, который позже был найден сожженным. Участник перестрелки в ходе погони пытался бросить гранату в правоохранителей, однако подорвался сам.

Напомним, Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева в марте 2017 года. Расследование дела было завершено в мае 2018-го. По версии следствия, заказчик — Владимир Тюрин, а организаторы и исполнители — пятеро граждан Украины, включая Ярослава Тарасенко и Александра Лося.

В России господина Вороненкова заочно обвиняли в организации особо крупного мошенничества и фальсификации единого государственного реестра юрлиц в связи с рейдерским захватом здания в Москве. После его убийства уголовное преследование бывшего депутата могло быть прекращено еще на стадии следствия, однако его сын Николай Вороненков настоял на передаче дела в суд. Он хотел добиться реабилитации отца. В конце октября Тушинский суд Москвы прекратил дело господина Вороненкова.

О деле Дениса Вороненкова в России — в публикации “Ъ”.