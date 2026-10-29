Александр Овечкин не смог забросить шайбу в шестом матче подряд
«Вашингтон Кэпиталс» на своем льду переиграл «Филадельфия Флайерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.
У «Кэпиталс» дубли сделали Алекс Так и Джордан Кайру, также шайбу забросил Алексей Протас. Капитан команды Александр Овечкин не отметился результативными действиями, его безголевая серия продлилась до шести матчей. В составе «Флайерс» отличились Шон Кутюрье и Матвей Мичков.
«Вашингтон» с 14 очками в 11 играх занимает четвертое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. «Филадельфия» располагается на последней строке, набрав 10 баллов в 15 встречах.
В других матчах дня «Эдмонтон Ойлерс» дома одержал сухую победу над «Калгари Флеймс» — 4:0. «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Нью-Джерси Девилс» со счетом 5:2. У хозяев голевую передачу в свой актив записал Федор Свечков. «Сиэтл Кракен» на домашнем льду оказался сильнее «Торонто Мейпл Лифс» — 5:4. Голкипер канадского клуба Сергей Бобровский отразил 12 бросков.