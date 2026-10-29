Александр Овечкин не смог забросить шайбу в шестом матче подряд

У «Кэпиталс» дубли сделали Алекс Так и Джордан Кайру, также шайбу забросил Алексей Протас. Капитан команды Александр Овечкин не отметился результативными действиями, его безголевая серия продлилась до шести матчей. В составе «Флайерс» отличились Шон Кутюрье и Матвей Мичков.