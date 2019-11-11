Главные анонсы 11 ноября

В России начнутся выборы академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН). За несколько дней до выборов комиссия РАН по борьбе с лженаукой выпустила доклад, в котором ее члены указывают «на псевдонаучные публикации некоторых кандидатов». В докладе были представлены данные о 56 кандидатах в академики и членкоры — в частности, о неоригинальных или лженаучных диссертациях. Подробнее

Басманный суд Москвы рассмотрит дело о преступлении в отношении журналиста Ивана Голунова со стороны сотрудников полиции. Господина Голунова задержали в июне по подозрению в сбыте наркотиков. Арест журналиста получил общественный резонанс, после чего обвинения с него сняли. В отношении полицейских, проводивших задержание, начали проверку, несколько высокопоставленных сотрудников МВД были уволены. Как СКР занялся задерживавшими Ивана Голунова полицейскими

В Брюсселе министры иностранных дел 28 стран—членов Евросоюза обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВДП). Иран и шесть мировых держав подписали СВПД в 2015 году. В рамках соглашения с Ирана сняли санкции, в обмен на это он должен был отказаться от ядерной программы. В мае 2018-го США вышли из сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались. В ответ Тегеран начал сокращать свои обязательства по ядерной сделке.

Что нужно знать об иранской ядерной сделке Читать далее

В Париже начнется визит главы МИД России Сергея Лаврова, который посетит Форум мира. На полях форума он встретится с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

В Москве министр энергетики РФ Александ Новак проведет переговоры с главой Минэнерго Белоруссии Виктором Каранкевичем.