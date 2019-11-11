«Ростелеком» выпустят из-под контроля

Государство согласовало окончательную схему консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2. Предполагается, что в ходе сделки нынешний совладелец Tele2 ВТБ выкупит допэмиссию «Ростелекома», которая может оцениваться примерно в 56 млрд руб. В итоге государство на ближайшие четыре года сохранит контроль в «Ростелекоме» с долей 51,4%. Затем ВТБ сможет самостоятельно распоряжаться всем своим пакетом, и голосующая доля государства снизится до 43%.

Правительство согласовало структуру сделки по консолидации «Ростелекомом» Tele2, рассказал источник “Ъ”, знакомый с документами. Это подтвердил представитель вице-премьера РФ Максима Акимова. По его словам, директивы подписаны в пятницу, 8 ноября.

Сейчас «Ростелекому» принадлежит 45% «Т2 РТК Холдинга», управляющего Tele2, остальные 55% у Tele2 Russia Holding AB (50% в нем принадлежат ВТБ, 40% — Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% — банку «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров). По словам источника, ВТБ подпишет договор о выкупе допэмиссии «Ростелекома» примерно на 708 млн голосующих акций (исходя из котировок на 8 ноября, такой объем может оцениваться примерно в 56 млрд руб.). Одновременно дочка «Ростелекома» «Мобител» и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома» на 10% долей в «Т2 РТК Холдинге». Еще 45% «Т2 РТК Холдинга» «Ростелеком» выкупит у Tele2 Russia Holding AB, оплатив денежными средствами.

При этом права требования по договору о продаже долей в «Т2 РТК Холдинге» получит новая компания — АО «Телеком Инвестиции». Именно ей, таким образом, «Ростелеком» должен будет передать 10% своих акций и деньги за 45% «Т2 РТК Холдинга». По данным Kartoteka.ru, «Телеком Инвестиции» учреждены 12 сентября 2019 года. Эта компания принадлежит группе ВТБ и будет принимать участие в ее сделках с телекоммуникационными активами, пояснили “Ъ” в пресс-службе ВТБ. В «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Сейчас доля Росимущества в «Ростелекоме» составляет 48,7% обыкновенных акций, у госкорпорации ВЭБ.РФ — 4,29%, у «Мобитела» — 10,49%, еще 36,5% находятся в свободном обращении. Предполагается, что в результате сделки с Tele2, если текущие акционеры «Ростелекома» не воспользуются преимуществом выкупа допэмиссии, совокупная доля государства в компании сохранится на уровне 51,4% (38,2% — у Росимущества, 3,4% — у ВЭБ.РФ, не менее 8,4% — у ВТБ, 1,4% — у «Мобитела»), уточняет источник “Ъ”. 8,4% — часть пакета ВТБ, которым банк не сможет распоряжаться в течение четырех лет после сделки по акционерному соглашению с государством (оно необходимо в соответствии с опубликованным 3 октября указом президента РФ, чтобы обеспечить госконтроль над «Ростелекомом»). После истечения срока эти акции не будут участвовать в голосовании по госдирективам, и доля государства в «Ростелекоме», таким образом, снизится до 43%. Собеседник в аппарате правительства подтвердил основные параметры сделки.

Реальная доля ВТБ в «Ростелекоме» может оказаться выше. О том, что банк начал собирать пакет в «Ростелекоме» заранее и за последний год в его интересах с рынка могли быть приобретены до 10% акций оператора, “Ъ” сообщал 5 сентября. ВТБ имеет долю в «Ростелекоме», уже на момент годового собрания акционеров 14 июня она составляла около 2%, подтверждает собеседник, знакомый с деталями сделки.

Решение о допэмиссии акций «Ростелекома» должно приниматься на общем собрании, при этом участвовать в ней могут все акционеры, напоминает старший директор Fitch Николай Лукашевич. «Ориентир для допэмиссии — текущая рыночная цена акций, а если цена будет выше рыночной, миноритарии, скорее всего, откажутся от покупки»,— поясняет он. Если же они согласятся выкупить акции по более высокой цене, это потенциально хорошо для ВТБ, поскольку тогда «Ростелеком» сможет расплатиться с банком деньгами, но доля государства в операторе при этом будет размыта, предупреждает аналитик. Важно, чтобы допэмиссия не ограничивала в правах миноритариев, иначе это резко снизит доверие инвесторов к «Ростелекому» и российским госкомпаниям в целом, подчеркивает начальник отдела инвестиционных идей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Сама по себе допэмиссия нужна как раз для того, чтобы не расплачиваться с ВТБ деньгами, так как у «Ростелекома» достаточно высокий чистый долг — около 200 млрд руб., поясняет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Он напоминает, что оценка Tele2 не раскрывается, но, по непубличным данным, может составлять 80–130 млрд руб.

Юлия Тишина, Денис Скоробогатько