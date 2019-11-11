Моралес заявил о попытках полиции его арестовать

Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес подтвердил информацию о выданном ордере на его арест. Ранее об ордере сообщали министр здравоохранения страны Габриела Монтаньо и лидер оппозиционеров Луис Фернандо Камачо.

«Полицейский публично объявил, что ему дан незаконной ордер на мой арест. Преступные группы напали на мой дом. Переворот подрывает верховенство закона»,— написал господин Моралес в Twitter.

Напомним, ранее сегодня господин Моралес подал в отставку после того, как Вооруженные силы страны потребовали его ухода. Куба и Венесуэла осудили смену власти в Боливии.

Отставка произошла на фоне акций протеста после недавнего проведения президентских выборов, на которых победил господин Моралес. Противник президента на выборах Карлос Меса не признал итоги выборов. В ходе протестов в стране пострадало как минимум 30 человек. Они были ранены при столкновении сторонников и противников президента.